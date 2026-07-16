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Marvel’s Wolverine – Logan wird im neuen Trailer zum Problem für seine Feinde

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Marvels Wolverine Gameplay

Insomniac zeigt Marvel’s Wolverine im düsteren Trailer. Erfahre alles zum Release-Termin am 15. September 2026 für PS5 und Logans Kampf gegen die Wut.

Insomniac Games bricht das Schweigen und zeigt mit dem „Ain’t No Hero“-Trailer endlich, wohin die Reise mit „Marvel’s Wolverine“ geht. Am 15. September 2026 schlägt die Bestie exklusiv auf der PlayStation 5 ein.

Ein gebrochener Mutant am Abgrund

Der Trailer zeigt uns einen Logan, der am Ende seiner Kräfte ist. Seine eigenen Worte im Teaser zeichnen das Bild eines Mannes, dessen Erinnerungen verschwimmen. Jeder Kampf, jeder Tod hinterlässt tiefe Spuren. Er spürt, wie seine Identität wegbricht, wie das, was ihn ausmacht, langsam verschwindet. Am Ende bleibt nur noch die pure, unkontrollierte Wut. Es geht hier nicht um einen strahlenden Retter in Strumpfhosen. Logan ist kein Held. Er ist eine Waffe.

Insomniac meint es tatsächlich ernst mit der düsteren Tonalität. Wir werden weltweite Schauplätze bereisen und in brutale Kämpfe verwickelt, während das Überleben der Mutanten auf dem Spiel steht. Das Gameplay verspricht spektakuläre Action-Set-Pieces. Keine halben Sachen.

Die Erwartungen sind gigantisch, doch der Trailer trifft genau den richtigen Ton. Er fängt die Tragik und die Wildheit von Wolverine perfekt ein, ohne in typischen MCU-Kitsch abzudriften. Wenn das fertige Spiel diese rohe Brutalität und die emotionale Tiefe durchgehend hält, steht uns ein echtes Highlight bevor. Vorbestellungen sind ab sofort möglich.

Glaubt ihr, Insomniac schafft es, Logans innere Zerrissenheit mechanisch im Gameplay abzubilden, oder erwartet uns am Ende doch nur ein weiteres, linear geskriptetes Actionfeuerwerk?

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Crydog
16. Juli 2026 23:42

Ja passt zu der lore logan ist eigentlich ein tragischer Held

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