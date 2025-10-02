Latest

Marvel’s Wolverine – Mehr Film als Spiel? Erste Kritik am Reveal

Marvel’s Wolverine zeigt sich im ersten Trailer: Gewalt, Grafik und Technik beeindrucken – doch ist das wirklich Gameplay oder nur ein schicker Teaser?

Marvels Wolverine Cover

Insomniac hat endlich Marvel’s Wolverine auf der State of Play vorgestellt. Die ersten Reaktionen zeigen: Der Mutant sieht brachial aus, die Gewalt ist deutlich erwachsener als in bisherigen Spielen oder Filmen. Der Trailer präsentiert Wolverine in Aktion, auf der PS5 Pro in einem 30-FPS-Qualitätsmodus.

Doch die Diskussion dreht sich schnell darum, ob das, was wir sehen, tatsächlich echtes Gameplay ist oder eher inszenierte Sequenzen mit minimaler Spielerinteraktion. Sony könnte die Spieler gefährlich täuschen, wi Digital Foundry in einer ersten Analyse feststellt.

Fleshy Wolverine statt waxy Spider-Man

Visuell überzeugt der Trailer auf den ersten Blick. Wolverine wirkt lebendig, fast greifbar – von Hauttextur bis Gesichtsausdruck ein deutlicher Schritt über die bisherigen Insomniac-Titel hinaus. Action-Sequenzen zeigen blutige Nahkämpfe, bei denen Knochen und Wunden sichtbar sind. Trotz der brutalen Darstellung bleibt das Spiel stilisiert, nicht ultra-realistisch.

Interessant ist auch die Technik: Reflektionen in Pfützen deuten auf Ray-Tracing hin, Umgebungsinteraktionen wirken dynamisch. Wolverine zerlegt Stände und Fahrzeuge, was an Insomniacs beste Setpieces erinnert – ähnlich wie die ikonische Jeep-Szene in Uncharted 4. Allerdings bleibt vieles fragmentarisch: Viele Szenen wirken stark geschnitten, die Kamera ist oft geführt, echte freie Spielerperspektiven sieht man kaum.

Gameplay oder Filmsequenz?

Das große Fragezeichen bleibt: Wie viel vom Trailer ist echtes Gameplay? Einige Sequenzen lassen erkennen, dass Wolverine gesteuert wird, andere wirken wie reine Cutscenes. Die Definition „Gameplay-Trailer“ wird hier gedehnt. Die Experten vermuten, dass die gezeigten Szenen einen frühen 30-FPS-Modus zeigen, vermutlich mit PSSR-Upscaling, aber verlässliche Aussagen über Performance oder erweiterte Ray-Tracing-Optionen lassen sich noch nicht treffen.

Trotzdem gibt der Trailer Hoffnung: Insomniac zeigt einen Action-Titel, der sich klar von offenen Welten wie Marvel’s Spider-Man abhebt und sich auf intensive Einzelspieler-Erlebnisse konzentriert. Fans dürfen auf blutige Kämpfe, stimmige Animationen und ikonische Wolverine-Momente hoffen.

Marvel’s Wolverine macht optisch und atmosphärisch Lust auf mehr. Die technische Umsetzung wirkt solide, die Gewalt deutlich erwachsener, der Charakter hervorragend umgesetzt. Ob das Spiel später auch spielerisch auf Augenhöhe mit der Grafik steht, bleibt abzuwarten. Für Fans von Insomniac und Wolverine ist der Trailer aber ein klarer Fingerzeig: Hier wird ein ernsthafter, reifer Action-Titel entwickelt.

