Marvel’s Wolverine: Neue Suits & Krallen im Trailer enthüllt

Marvel’s Wolverine präsentiert in einem neuen Trailer die digitalen Inhalte der Digital Deluxe Edition des Spiels. Das Video zeigt exklusive Outfits für Protagonist Logan, darunter ein rot-schwarzes Design aus der Apocalypse-Storyline, die klassische Lederjacke sowie den Incredible-Wolverine-Anzug.

Neben fünf unterschiedlichen Kostümen werden fünf anpassbare Krallen-Designs vorgeführt. Zudem gewährt der Trailer Einblicke in spielerische Vorteile wie drei freischaltbare Technik-Punkte zur Fähigkeiten-Aufrüstung vor dem Release am 15. September.