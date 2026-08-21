Video

Marvel’s Wolverine: Neue Suits & Krallen im Trailer enthüllt

Marvel's Wolverine zeigt im neuen Trailer exklusive Skins der Digital Deluxe Edition. Alle Infos zu Kostümen, Krallen und Release-Vorteilen.

By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:

Marvel’s Wolverine präsentiert in einem neuen Trailer die digitalen Inhalte der Digital Deluxe Edition des Spiels. Das Video zeigt exklusive Outfits für Protagonist Logan, darunter ein rot-schwarzes Design aus der Apocalypse-Storyline, die klassische Lederjacke sowie den Incredible-Wolverine-Anzug.

Neben fünf unterschiedlichen Kostümen werden fünf anpassbare Krallen-Designs vorgeführt. Zudem gewährt der Trailer Einblicke in spielerische Vorteile wie drei freischaltbare Technik-Punkte zur Fähigkeiten-Aufrüstung vor dem Release am 15. September.

TAGGED:
Share This Article
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Comments
Newest
Oldest Most Voted
Gta Vi Preorder 300 600

You Might Also Like