Marvel’s Wolverine: Neues Gameplay zeigt brutale Kämpfe, Upgrades und Schauplätze

Insomniac Games hat kurz vor dem Release am 15. September 2026 den Game Features Trailer zu „Marvel’s Wolverine“ veröffentlicht. Schauspieler Liam McIntyre präsentiert darin ausführliches Material zu Nahkampf-Mechaniken, Schauplätzen wie Madripoor und Shinjuku sowie den freischaltbaren Anpassungen.

Das Kampfsystem setzt auf direkte Konfrontation. Logan schließt Lücken zum Gegner rasend schnell, kombiniert Klauenangriffe mit Kicks und pariert eingehende Treffer. Das fühlt sich nach echter Kraft an. Treffer und Paraden bauen Rage auf, die in drei Stufen defensive und offensive Boni freischaltet. Dazu kommt der bekannte Heilfaktor. Unsterblich ist Logan aber nicht. Strategisches Ausweichen bleibt Pflicht.

Spezialtechniken und Adaptionen erweitern das Repertoire. Geschosse reflektieren oder gegnerische Deckungen durchbrechen? Lässt sich an den eigenen Spielstil anpassen. Die Nahkampf-Dynamik wirkt extrem physisch und unnachgiebig. Genau das verlangen die Fans von einem Wolverine-Spiel.

Düstere Story und abwechslungsreiche Schauplätze

Die Erzählung führt Logan und Team X in den Kampf gegen Truppen wie Bolivar Trask und Cyber-Raider. Der Ton ist düster, Mutanten stehen vor der Vernichtung. Reiseziele reichen von den verschneiten Wäldern Kanadas über die Dschungel von Telembang bis hin zu den Neonstraßen in Shinjuku. Dazwischen warten Schauplätze wie die Princess Bar für ruhigere Momente.

Besonders stark: Insomniac bringt Villains wie Omega Red und Deathstroke ins Spiel. Das verspricht knallharte Bosskämpfe.

Umfangreiche Anpassungen direkt zum Start

Das Freischaltsystem bietet sichtbaren Mehrwert. Logans Sinne spüren Verstecke, Erinnerungen und Kosmetikgegenstände auf. Neue Anzüge bringen Gesundheits-Upgrades mit sich, Masken lassen sich auf Wunsch abnehmen. Selbst die Klauen-Optik ist anpassbar.

Nach dem Durchspielen warten New Game+, ein Mind-Cabin-Modus für Replays sowie ein voll ausgestatteter Fotomodus. Alles direkt zum Launch auf der PS5, ohne lange Wartezeiten.