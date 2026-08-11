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Marvel’s Wolverine: Preview-Leak verrät, PS5-Version ist komplett auf Disc spielbar

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Marvel's Wolverine erscheint am 15. September für PS5 vollständig auf Disc. Insomniac garantiert Spielbarkeit ohne Pflicht-Download zum Launch.

Marvels Wolverine Opinion

Das PS5-Exklusivspiel „Marvel’s Wolverine“ wird am 15. September 2026 vollständig spielbar auf Disc ausgeliefert und benötigt keinen separaten Spiel-Download zum Start.

Das stellte Entwickler Insomniac Games gegenüber Eurogamer klar. Ein Day-One-Patch soll zwar für Feinschliff und Bugfixes bereitstehen, ist aber rein optional. Der Hintergrund dieser Klarstellung ist brisant: Nach Ankündigungen zur zukünftigen Ausrichtung physischer Datenträger steht Sony unter Beobachtung der Community.

Zusätzliche Brisanz erhält die Berichterstattung dadurch, dass der ursprüngliche Eurogamer-Bericht kurz nach Veröffentlichung ohne Angabe von Gründen wieder offline genommen wurde. Darin wird auch auf anstehende Previews zu „Marvel’s Wolverine“ hingewiesen.

Linearer Aufbau und physische Autonomie im Fokus

Insomniac trennt sich mit Wolverine deutlich von der Open-World-Formel der Spider-Man-Reihe. Das Spiel setzt auf ein lineares Leveldesign ohne zentrale Hub-Arealen, um die Gewalt und die Dynamik der Hauptfigur präziser zu inszenieren.

Die technische Entkopplung von Zwangsupdates schützt Käufer vor der Abhängigkeit von Serverinfrastrukturen. In einer Ära, in der Disc-Hüllen oft nur noch Download-Schlüssel enthalten, liefert Insomniac ein echtes Offline-Produkt ab. Der angebotene Ersttagspatch dient ausschließlich der Optimierung.

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Sony, der Gebrauchtmarkt und das Eurogamer-Rätsel

Der Kontext dieser Meldung reicht weit über ein einzelnes Spiel hinaus. Gerüchte und strategische Weichenstellungen rund um das Ende physischer Datenträger bei Sony schüren seit Wochen Befürchtungen bezüglich des Gebrauchtmarktes und der digitalen Preis-Souveränität der Plattformbetreiber.

Dass Eurogamer seinen Artikel zu diesen Aussagen zurückgezogen hat, wirft Fragen auf. Ob es sich um ein Missverständnis bezüglich einer Sperrfrist handelte, was sehr wahrscheinlich ist, oder ob Druck seitens des Publishers ausgeübt wurde, bleibt unklar. Die Details zur technischen Beschaffenheit der Disc-Fassung stehen dennoch im Raum.

Für Sammler und Verfechter physischer Medien ist die Nachricht eine Entwarnung. Wolverine lässt sich konservieren, wiederverkaufen und ohne Online-Zwang nutzen. Die Abhängigkeit vom Day-One-Patch bleibt der einzige Wermutstropfen für die unkorrigierte Ur-Version, ändert aber nichts an der grundlegenden Lauffähigkeit direkt von der Disc.

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Huba
11. August 2026 19:53

So muss es sein und so sollte es auch immer sein ( zukünftig ) !

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Maxim Neumann
11. August 2026 16:46

Ok wird gekauft

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Oliver Riese
11. August 2026 17:45

So muss das sein habe ich schon vorbestellt natürlich disc

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