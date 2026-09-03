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Marvel’s Wolverine: Riesiger Story-Leak gewinnt plötzlich an Gewicht

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Ein massiver Leak zu Marvel's Wolverine liefert Missionsnamen und Story-Details. Wie glaubwürdig ist der Post kurz vor dem Release?

Marvels Wolverine Article

Ein detaillierter Reddit-Post enthüllt angeblich die gesamte Handlung von „Marvel’s Wolverine“. Was erst nach wilder Fan-Fiction klingt, gewinnt durch verdächtige Begleitumstände massiv an Gewicht. Wer sich die Story nicht verderben lassen möchte, sollte ab hier nicht weiterlesen.

Sehr viel X-Men-Prominenz auf einmal

Mister Sinister, Bolivar Trask, die Reavers, Deathstrike, Jean Grey, Phoenix und schlussendlich Apocalypse teilen sich laut dem Leak die Bühne. Insomniac packt scheinbar die halbe Comic-Geschichte in ein einziges Spiel. Das wirkt auf den ersten Blick vollkommen überladen.

Der Veröffentlichungszeitpunkt dieses Beitrags (inzwischen gelöscht, da keine Quelle genannt) passt allerdings exakt ins gewohnte Schema der Branche. Review-Copies von „Marvel’s Wolverine“ befinden sich aktuell im Umlauf. Sämtliche 32 Anzüge des Spiels landeten parallel ungefiltert im Netz, begleitet von zahlreichen Mini-Clips. Externe Personen besitzen nachweislich Zugriff auf eine ziemlich finale Build. Genau in diesem Zeitfenster tauchen erfahrungsgemäß die echten, tiefgreifenden Leaks auf.

Der Verfasser beschränkt sich keineswegs auf reine Inhaltsangaben. Er nennt exakte Missionsnamen wie „SINISTER TIDINGS“, „DEATH’S MATCH“, „WE WERE WRONG“ oder „DON’T GO GENTLE“. Die Handlungsorte wechseln dynamisch zwischen Yukon, Vancouver, Madripoor, Shinjuku und Tokyo. Das spricht unter Umständen dafür, dass der Poster Zugriff auf eine Vorab-Review-Kopie hat.

Einblick in die eigentliche Entwicklung

Noch spannender sind die behaupteten Kurskorrekturen aus der Produktion. Die ursprünglich vorgesehene Flucht aus dem Weapon-X-Komplex wurde angeblich fast komplett gestrichen und zu einem bloßen Bosskampf zusammengestaucht. Erzfeind Sabretooth kämpft über weite Abschnitte der Kampagne nicht gegen Logan, sondern steht an seiner Seite als Verbündeter. Das sind sehr spezifische Details. Typische Foren-Trolle erfinden selten solche konkreten Streichungen aus der Pipeline.

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Die Kommentare liefern weitere Parallelen zu früheren Datenfunden. Vor zwei Jahren tauchten erste Fragmente im Netz auf. Apocalypse war damals schlicht als kleines Easter Egg im Code versteckt. Der neue Leak räumt der Figur und ihrem spürbaren Einfluss jetzt eine zentrale Rolle ein. Das zeigt eine klare Evolution des Plot-Designs.

Trotz aller Details fehlt weiterhin der endgültige Beweis. Der Thread nennt keine verifizierte Quelle und bietet keinen Screenshot (außer den Suits) aus einer Testversion. Nutzer im Subreddit kritisieren genau diese fehlende Kette an Nachweisen zu Recht.

Die Fülle an technischem Insider-Wissen hebt den Beitrag trotzdem deutlich vom üblichen Netz-Geraune ab. Sollte hier tatsächlich ein Tester über Umwege plaudern, stehen uns massive Umbauten im Vergleich zu den ersten Konzepten bevor. Unbestätigt bleibt die Geschichte vorerst trotzdem.

Insomniac mutet uns mit dieser extrem vollgepackten Schurkenparade mächtig viel Stoff zu, sofern der Leak zutrifft. Der mutmaßliche Umbau der Weapon-X-Flucht zu einem reinen Bosskampf zeigt jedoch, dass das Team unpassenden Ballast konsequent über Bord wirft.

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Crydog
3. September 2026 14:17

Ich bin überrascht das es keine onimusha leaks gibt scheint wohl weniger Interesse zu geben es zu lenken als bei sony spielen. Ich habe keine probleme mit leaks ich suche manchmal bewusst danach um an Informationen zu kommen um sich besser ein Eindruck zu machen ob ich den Produkt kaufe oder nicht besonders bei sony spielen. Seit part2 mache ich das

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