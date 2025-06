Marvel’s Wolverine – Schlechte Nachrichten für jene, die auf einen baldigen Release hoffen

Sony hat im Rahmen der aktuellen Business-Präsentation erstmals konkreter eingegrenzt, wann mit Marvel’s Wolverine und Intergalactic: The Heretic Prophet zu rechnen ist. Insbesondere Fans des Marvel-Spiels müssen sich länger gedulden, während der Naughty Dog-Titel absehbar war. Beide Titel wurden als kommende Singleplayer-Highlights für PlayStation aufgeführt, ein konkreter Veröffentlichungstermin bleibt aber weiterhin aus.

Blockbuster in Warteschleife

Dass Marvel’s Wolverine bei Sonys jüngstem Showcase erneut fehlte, hat für Diskussionen gesorgt – immerhin wurde das Spiel bereits 2021 angekündigt. Nun herrscht zumindest Klarheit darüber, dass Insomniacs düsterer Solo-Trip mit Logan definitiv nicht mehr im laufenden Geschäftsjahr erscheint. Auch das Sci-Fi-Projekt Intergalactic: The Heretic Prophet, das bei Naughty Dog entsteht, wird demnach frühestens im Fiskaljahr 2026/2027 erwartet – und selbst das ist laut Branchenkennern nicht garantiert.

Was das konkret heißt: Mit einem Release vor Ende März 2026 sollte man realistischerweise nicht rechnen. Der Branchenkenner Jason Schreier sprach bereits vor Monaten davon, dass Naughty Dogs Sci-Fi-Spiel nicht für 2026 eingeplant sei. Sony scheint aber bewusst langfristig zu planen.

Fokus liegt 2025 auf Death Stranding 2 und Ghost of Yōtei

Für das laufende Fiskaljahr hat Sony immerhin zwei große Singleplayer-Titel in der Pipeline: Death Stranding 2: On the Beach erscheint am 26. Juni 2025 exklusiv für die PS5. Im Oktober folgt Ghost of Yōtei von Sucker Punch, dem spirituellen Nachfolger zu Ghost of Tsushima. Hier ist bereits ein Deep Dive in Form eines State of Play für Juli angekündigt.

Beide Titel übernehmen damit die Rolle der „Tentpole“-Releases für das aktuelle Jahr – also jene Games, mit denen Sony traditionell seinen First-Party-Fokus untermauert. Dass man sich bei Projekten wie ‚Marvel’s Wolverine mehr Zeit lässt, ist auch ein Zeichen dafür, dass man Qualität und Produktionszyklus über kurzfristige Showeffekte stellt. Nicht zuletzt dürfte der massive Leak vor rund 2 Jahren für diese Verzögerung gesorgt haben.

Bis dahin bleibt Fans von Wolverine und Sci-Fi-Action nur das Warten – aber immerhin nicht mehr im völligen Vakuum.