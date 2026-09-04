Marvel’s Wolverine: Sony löscht riesigen Story-Leak per DMCA

Sony geht juristisch gegen die Verbreitung eines angeblich finalen Handlungs-Leaks zu „Marvel’s Wolverine vor“. Die gezielte Löschung eines detaillierten Reddit-Beitrags verwandelt das Gerücht schlagartig in eine relevante Angelegenheit.

Sonys Anwälte schaffen Tatsachen

Ein Urheberrechts-Takedown im Subreddit r/insomniacleaks hat den aktuellsten Plot-Leak komplett von der Bildfläche gefegt. Sony ignoriert erfundene Foren-Geschichten normalerweise. Das Einschreiten der Rechtsabteilung zeigt, dass die verlinkten Informationen ins Schwarze treffen.

Der gelöschte Beitrag unterscheidet sich deutlich von den frühen Details aus dem großen Studio-Hack. Nach personellen Umstrukturierungen in der Projektleitung wurde das Drehbuch großflächig umgeschrieben. Die Handlung setzt jetzt auf ein von Nathaniel Essex geführtes Team X, das angeblich Schutz vor Bolivar Trask und seinen Sentinels verspricht. In Wahrheit verfolgt Essex vollkommen eigene Ziele mit den Mutanten-Genen.

Spezifische Streichungen aus der Entwicklungsphase verleihen dem Material zusätzliches Gewicht. Die spielbare Flucht aus dem Weapon-X-Komplex wurde offenbar gestrichen und zu einem reinen Bosskampf umgebaut. Erzfeind Sabretooth agiert streckenweise als direkter Verbündeter an Logans Seite. Solche tiefen Eingriffe in die Spieldesign-Pipeline erfindet kein Foren-Troll aus Langeweile.

Tiefgreifende Einschnitte ins X-Men-Universum

Der Leak beschreibt drastische Wendungen für bekannte Schlüssel-Figuren und stellt Logans gesamte Vergangenheit infrage. Auch der Weg für zukünftige Ableger wird in dem gelöschten Text bereits geebnet.

Die rechtliche Offensive von Sony bestätigt das Ausmaß der Enthüllungen. Wer auf eine klassische Comic-Umsetzung gehofft hatte, muss sich auf spürbare Kursabweichungen einstellen. Insomniac nutzt die Lizenz für radikale Umbauten.

Der DMCA-Einsatz verwandelt die Foren-Gerüchte in ein handfestes Branchen-Thema. Das Streichen ganzer Passagen wie der Weapon-X-Flucht zeigt, wie drastisch Insomniac den Rotstift kurz vor dem Ziel ansetzt. Offiziell teilt Sony den finalen Launch-Trailer zum Spiel – der Rest folgt in der kommenden Woche.

Würdet ihr für eine Allianz mit Sabretooth auf eine spielbare Weapon-X-Flucht verzichten, oder gehört dieses Level für euch zwingend in ein Wolverine-Spiel?