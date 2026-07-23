Marvel’s Wolverine: Story-Trailer, Gegnersysteme, Komponist und Cross-Promotion

Insomniac Games hat auf der San Diego Comic-Con umfassendes Material zu „Marvel’s Wolverine“ gezeigt und konkrete Details für die Veröffentlichungen ab August 2026 angekündigt. Neben dem Story-Trailer stehen feindliche Fraktionen, die musikalische Untermalung sowie eine Kostüm-Kooperation mit Arc System Works im Fokus.

Die Gegnersysteme: Die Hand und Lady Deathstrike als Kernelemente

Insomniac Games setzt in „Marvel’s Wolverine“ auf Die Hand als zentrale feindliche Fraktion sowie Lady Deathstrike als primäre Gegenspielerin. Der Story-Trailer verdeutlicht eine direkte Konfrontation zwischen Logan und Jean Grey, was auf narrative Konflikte innerhalb der Mutantengruppe hindeutet. Die Kampfmechaniken erzwingen durch das Aufgebot der Hand-Ninja-Massen bewegungsorientierte Nahkampf-Muster. Logan muss agieren. Nicht zögern.

Eine Kooperation mit Arc System Works bringt außerdem den Anzug aus „MARVEL Tōkon: Fighting Souls“ ab Tag 1 über den Spielfortschritt in Logans Singleplayer-Abenteuer. Im Gegenzug erhalten Spieler von MARVEL Tōkon ab dem 1. September den „Battle Reborn“-Suit kostenlos.

Für das musikalische Fundament zeichnet Komponist David Fleming verantwortlich, dessen dynamischer Soundtrack sich an das Gameplay-Geschehen anpasst. Das vollständige Album erscheint am 28. August 2026. Die Vorgeschichte zu Logans Einsätzen mit Team X liefert indes ein digitaler Prequel-Comic von Narrative Director Walt Williams über Marvel Unlimited. Dieser ist ab sofort online verfügbar.

Insomniac zeigt mit der Präsentation klare Kante bei der inhaltlichen Ausrichtung. Die Verknüpfung mit Arc System Works ist solide Cross-Promotion, ändert aber nichts am Kern der Mechaniken. Entscheidend bleibt die finale Performance der dynamischen Audio-Engine und des Nahkampfsystems zum Release.