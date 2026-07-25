Marvel’s Wolverine streicht die X-Men und schickt Logan ohne Origin-Story auf globale Spurensuche

Marvel’s Wolverine wird keine Origin-Story, streicht die X-Men komplett aus seinem Universum und schickt Logan drei Jahre nach seinem abrupten Ausstieg bei Team X auf eine weltweite Spurensuche.

Insomniac Games verankert das Action-Spiel zwar im selben Erde-1048-Universum wie Marvel’s Spider-Man, wählt narrativ aber einen radikal isolierten Ansatz. Neue Details zum kommenden Action-Adventure wurden im Rahmen des SDCC-Panels enthüllt.

Kein Team, keine Mutanten-Schule: Logans isolierter Neuanfang

Die X-Men existieren in diesem Spieluniversum schlichtweg nicht. Das ist ein bewusster Design-Schritt. Anstelle des gewohnten Mutanten-Teams rückt Team X in den Mittelpunkt, das Logan allerdings schon drei Jahre vor Beginn der Handlung unter ungeklärten Umständen verlassen hat.

Seine Rückkehr sorgt für direkte Konflikte. Allen voran Sabretooth spürt den Verrat des einstigen Weggefährten und agiert aus persönlicher Wut heraus. Dynamiken verändern sich. Nathaniel Essex nimmt für Logan die Rolle einer zentralen Vaterfigur ein – laut Narrative Director Walt Williams die Person, die Logan mehr respektiert als jeden anderen Menschen auf der Welt. Essex war es auch, der Logan einst in den Wäldern fand und ihm half, seine Menschlichkeit wiederzuentdecken.

Globale Schauplätze und die Hand in Japan

Das Gameplay schickt Spieler an verschiedene Orte rund um den Globus. Die Vergangenheit bleibt dabei der treibende Keil der Handlung. Logans verlorene Erinnerungen müssen Stück für Stück freigelegt werden, um Licht in seine Vorgeschichte zu bringen.

Ein zentraler Schauplatz dieser Reise ist Japan. Hier trifft Logan auf die Ninja-Organisation „The Hand“, die als einer der Hauptgegenspieler fungiert. Das Ziel der Entwickler rund um Director Mike Daly ist dabei rein spielerisch und emotional getrieben: Sämtliche Systeme, von der Steuerung bis zur Trefferwirkung, sind darauf ausgelegt, das unmittelbare Gefühl zu vermitteln, selbst als Wolverine zu kämpfen. Keine Ablenkung durch Team-Mechaniken. Nur die Klaue.

Insomniac trifft mit dem Ausschluss der X-Men eine kluge Entscheidung. Statt das Spiel mit bekannten Mutanten-Cameos zu überfrachten, fokussiert sich das Studio auf Logans rohe, isolierte Natur. Die Anbindung an Erde 1048 bleibt ein Lore-Anker im Hintergrund, während das Setting in Japan und die Verfolgung durch Team X genug Raum für ein kompromissloses Singleplayer-Erlebnis bieten. Weniger Marvel-Formel, mehr fokussiertes Charakter-Drama.