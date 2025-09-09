Marvel’s Wolverine: Tester sind begeistert – Gameplay soll fantastisch aussehen

Erste Eindrücke von Marvel’s Wolverine klingen nach einem echten Highlight. Insider berichten, dass das Spiel visuell und spielerisch stark überzeugt. Laut Tom Henderson, einem gut vernetzten Brancheninsider, sei der Gameplay-Trailer fertig und das Feedback der Tester „fantastisch“.

Spielerisch und visuell beeindruckend

Was genau die Tester begeistert, ist noch nicht im Detail bekannt, doch das Lob deutet auf solide Mechaniken, packende Action und hochwertige Präsentation hin. Marvel’s Wolverine soll die Stärken von Insomniac Games zeigen – flüssige Bewegungen, spektakuläre Kämpfe und eine glaubwürdige Welt für Fans des mutierten Superhelden.

Die Vorfreude steigt, weil der Trailer wohl bald in einer neuen State of Play-Episode gezeigt wird. Ob gleichzeitig ein Release-Datum verraten wird, ist noch offen, aber die Stimmung bei Insomniac scheint nach den bisherigen Rückmeldungen positiv.

Verzögerungen, aber kein Qualitätsverlust

Trotz des Hackerangriffs auf Insomniac Ende 2023, der Daten und Projekte betraf, hat sich das Team offenbar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Der Ransomware-Angriff führte zwar zu Verzögerungen, aber die Qualität des Spiels scheint darunter nicht gelitten zu haben. Die Tester sind beeindruckt, was Hoffnung auf einen hochwertigen Start gibt.

Creative Directors Marcus Smith und Mike Daly, die zuvor an Ratchet and Clank: Rift Apart arbeiteten, leiten inzwischen das Projekt. Sie übernehmen das Fundament von Insomniacs Stil und sollen für das Gameplay verantwortlich sein, das derzeit schon für Aufsehen sorgt. Ein mögliches Spider-Man-Cameo wurde ebenfalls angedeutet, ein zentrales Crossover ist aber unwahrscheinlich.

Marvel’s Wolverine hinterlässt laut ersten Berichten einen starken Eindruck. Tester loben Grafik und Spielgefühl, die Vorfreude wächst. Wer einen neuen Insomniac-Blockbuster erwartet, kann optimistisch bleiben, der mögliche State of Play wird zeigen, wie spektakulär der Mutant wirklich ist.