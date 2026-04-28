Marvel’s Wolverine-Update steht bevor: Insomniac bestätigt Frühjahrs-Deadline

Insomniac Games hält am Versprechen fest, bis Ende Mai neue Details zu „Marvel’s Wolverine“ zu liefern, während der Release am 15. September immer näher rückt. Das Studio reagiert damit direkt auf die Verunsicherung der Fans, nachdem es zuletzt eher ruhig um Logan wurde.

Die Ungeduld in der Community war zuletzt spürbar, doch Insomniac stellt jetzt klar, dass der Zeitplan für die angekündigten Updates im Frühjahr 2026 bestehen bleibt. Da der Frühling am 31. Mai endet, bleiben dem Studio nur noch knapp vier Wochen, um frisches Material zu liefern. Die Bestätigung erfolgte kurz und knapp via Social Media als Antwort auf Fan-Anfragen – ein typischer Move für Insomniac, die ihre Kommunikation oft direkt und ohne großen Marketing-Ballast führen.

Warum das Timing für Spekulationen sorgt

Dass die Infos jetzt so kurz vor knapp kommen, heizt die Gerüchteküche um ein mögliches State of Play-Event im Mai massiv an. Sony hat in den vergangenen Jahren fast traditionell im Mai größere Showcases abgehalten. Ein neuer Trailer oder gar ein ausführlicher Gameplay-Deep-Dive zu Wolverine wäre das perfekte Zugpferd für ein solches Event, besonders da das Spiel einer der wichtigsten PS5-Exklusivtitel des Jahres ist.

Man darf aber nicht vergessen: Insomniac ist unberechenbar. Den konkreten Release-Termin am 15. September 2026 haben sie vor einiger Zeit völlig ohne Vorwarnung „gedroppt“. Es ist also genauso denkbar, dass wir in den nächsten Tagen einfach einen Blogpost mit neuen Screenshots und Details zu den Kampfmechaniken sehen, statt einer großen Show-Inszenierung.

Yup, still happening this Spring. — Insomniac Games (@insomniacgames) April 27, 2026

Nachdem der letzte große Informationsschub den Fokus auf das Release-Datum legte, lechzt die Community nun nach echtem Gameplay-Material. Wir wissen, dass Wolverine düsterer und gewalttätiger werden soll als die Spider-Man-Reihe.

Spannend wird vor allem, wie Insomniac das Treffer-Feedback der Klauen umsetzt und ob wir endlich mehr von der Spielwelt – abseits der bereits bekannten Bar-Szenen – zu sehen bekommen. Ein Einblick in das Progressionssystem oder die Fortbewegung in einer potenziell semi-offenen Welt wäre der nächste logische Schritt.

Die Bestätigung nimmt den Druck aus der Gerüchteküche, schraubt aber die Erwartung für die kommenden zwei Wochen extrem hoch. Dass Insomniac trotz des nahenden Termins so selbstbewusst am Frühjahrs-Zeitfenster festhält, deutet darauf hin, dass das Material bereits fertig in der Schublade liegt. Es wird kein „Mega-Event“ brauchen, um die Fans zu begeistern – ein ehrlicher Blick auf die Spielmechanik reicht völlig aus.

Glaubt ihr an eine große State of Play oder haut Insomniac den Trailer einfach so mitten in der Woche raus?