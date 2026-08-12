Marvel’s Wolverine: Verfrühte Vorschau enthüllt überraschende Schwächen

Eine verfrüht veröffentlichte Eurogamer-Preview gewährt tiefe Einblicke in „Marvel’s Wolverine“ und deckt Schwächen auf, die im Hype bisher untergingen. Obwohl der Artikel schnell wieder offline wurde, zeichnet das Webarchiv ein klares Bild. Insomniacs neues Actionspiel kocht an manchen Stellen mit überraschend gewöhnlichem Wasser.

Überforderung im Dschungel

Das Kampfsystem soll aggressiven Vorwärtsdrang belohnen, verfällt laut der Preview in größeren Gegnergruppen jedoch schnell ins Unübersichtliche. Zu aggressive Spieler werden in den frühen Dschungelabschnitten teilweise überrollt. Das Spiel belohnt Risikofreude über das Rage-System, straft sie aber gleichzeitig ab. Man zieht sich gezwungenermaßen zurück und schaltet Feinde einzeln von außen aus. Das dürfte den Spielfluss brechen.

Die hakelige Zielerfassung verstärkt diese Verwirrung spürbar. Logan teilt zwar flächendeckend aus, trifft aber nicht immer den Gegner, den man eigentlich im Visier hatte. Für ein schnelles Kampfsystem könnte das fatal sein, wenn sich bis zum finalen Release nichts mehr ändert.

Standard-Story und bekannte Boss-Muster

Die Handlung greift nach bisherigem Stand auf sehr vertraute Muster zurück. Menschen gegen Mutanten, Logans Spurensuche in der eigenen Vergangenheit und moralische Selbstzweifel bedienen bewährte Motive. Die Dialoge fallen durchgehend grimmig aus. Der emotionale Feinschliff, den Insomniac bei „Marvel’s Spider-Man“ bewiesen hat, wirkt in der Preview als recht oberflächlich. Lediglich Szenen in einer Bar deuten tiefere Charakterentwicklung an.

Beim Leveldesign entscheidet sich das Studio bewusst gegen eine Open World und für lineare Areale. Die Mechaniken sollen stellenweise wenig innovativ ausfallen. Ein Bosskampf gegen einen riesigen Sentinel-Roboter zwingt Spieler dazu, seinen massiven Angriffen und markierten Gefahrenzonen auszuweichen, bis sich ein Zeitfenster zum Angriff auf seine Schwachpunkte öffnet. Das kennt man seit Jahrzehnten.

Die Rettung durch den Skilltree?

Immerhin punktet die Präsentation mit nahtlosen Übergängen zwischen Stealth, Parkour, Kämpfen und Zwischensequenzen. Logan schaltet Gegner lautlos von Dächern aus, pflügt durch zerstörbare Umgebungen und geht fließend von Verfolgungsjagden in Gefechte über.

Ein Großteil der spielerischen Überforderung legt sich erst, wenn im späteren Verlauf der gezeigten Demo vier Technik-Slots und ein Adaptationssystem freigeschaltet werden. Damit lässt sich das Schlachtfeld spürbar besser kontrollieren. Es bleibt allerdings die Frage, wie lange der Einstieg dauert und ob diese Werkzeuge nicht zu spät kommen.

„Marvel’s Wolverine“ wird offenbar ein solides, brutal inszeniertes Actionspiel, aber nach aktuellem Stand wohl kein meilensteinartiges Meisterwerk. Der Gesamteindruck fällt deutlich nüchterner aus, als man es von einem großen Sony-First-Party-Titel erwarten würde. Insomniac erfindet das Rad nicht neu, liefert aber eine treffende, kompromisslose Interpretation der Figur.

Aber schön zu wissen, dass Sony den Journalisten erst einen Flug nach Kalifornien spendieren muss, damit am Ende trotzdem nur „a decently solid action game – despite some quibbles and concerns“ im Notizblock steht. Übersetzt: Ein ganz nett solides Actionspiel mit ein paar handfesten Problemen. Für Sonys nächstes Multi-Millionen-Projekt ist diese Formulierung eine meilenweite Klatsche.

Reicht euch ein gewohntes Action-Grundgerüst mit starker Inszenierung, oder muss ein Wolverine-Spiel das Genre zwingend revolutionieren?

Anmerkung der Redaktion: Der Inhalt stützt sich auf einen Vorschau-Bericht von Eurogamer, der überraschend offline genommen wurde. Eine Kopie des Originaltexts liegt unserer Redaktion zur Absicherung vor.