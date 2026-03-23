Marvel’s Wolverine: Warum Insomniac mit den Vorbestellungen noch wartet

Insomniac Games hat klargestellt, dass Vorbestellungen für „Marvel’s Wolverine“ erst nach weiteren Gameplay-Einblicken im Frühjahr 2026 möglich sein werden. Damit bleibt das Studio seiner Linie treu, Transparenz vor Profit zu setzen, während der Release am 15. September 2026 näher rück

Das bestätigte das Studio am vergangenen Wochenende auf X als Antwort auf ungeduldige Community-Anfragen. Obwohl das offizielle Release-Datum – der 15. September 2026 – bereits seit Februar feststeht, zögert Insomniac den Startschuss für den Verkauf bewusst hinaus.

Gameplay-Fokus statt blinder Hype

Die Entscheidung, die Pre-Order-Phase noch nicht einzuläuten, ist ein Hoffnungsschimmer für die Fans. Insomniac erklärte trocken: „Wir wollen euch zuerst mehr vom Spiel zeigen.“ Das ist in der heutigen Industrie, in der Vorbesteller-Boni oft schon Monate vor echtem Gameplay beworben werden, fast schon eine Ansage.

Bisher haben wir zwar den blutigen Gameplay-Trailer vom letzten September, der Logan in Aktion zeigt, inklusive der beeindruckenden Detailtiefe von Poren und Blutdarstellung, aber tiefergehende System-Erklärungen fehlen noch. Es ist wahrscheinlich, dass Insomniac erst die Mechaniken hinter den regenerativen Fähigkeiten und dem harten Kampfsystem im Detail präsentieren will, bevor sie zur Kasse bitten.

Da Sony im April voraussichtlich den Fokus auf Housemarques kommenden Shooter Saros (Release am 30. April) legt, ist ein großer Wolverine-Deep-Dive im Sommer am wahrscheinlichsten. Ein dediziertes State of Play oder ein ausführlicher Blog-Post mit Fokus auf die Deluxe-Inhalte – wie etwa alternative Kostüme oder Ingame-Boni – würde perfekt in dieses Zeitfenster passen.

Ein strategischer Schachzug

Der gewählte Release-Termin am 15. September ist zudem klug gewählt. Damit umgeht Insomniac den direkten Aufprall mit dem Mega-Blockbuster „GTA 6“, der für November 2026 erwartet wird. Ein sauberer Launch im September gibt uns genug Zeit, Logans Abenteuer voll auszukosten, bevor die gesamte Industrie im GTA-Schatten verschwindet.

Der Hype um Wolverine ist riesig, aber die Zurückhaltung bei den Vorbestellungen ist ein gesundes Zeichen. Insomniac weiß, dass sie liefern müssen, besonders nach den hohen Erwartungen durch die Spider-Man-Reihe. Es bleibt abzuwarten, ob die versprochene „brutale und viszerale“ Erfahrung auch spielerisch neue Maßstäbe setzt.