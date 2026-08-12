Marvel’s Wolverine: Warum Logans Rage mehr als nur ein Stat-Boost ist

Liam McIntyre, das Gesicht hinter Wolverine, gibt im Interview mit Deadline tiefere Einblicke in „Marvel’s Wolverine“ von Insomniac Games. Seine Performance per Motion Capture und Sprachaufnahme zeigt einen Logan, der mit seiner eigenen Identität ringt.

Insomniacs Logan ist eine vergleichsweise junge Version des Charakters. Jung meint hier relativ: Der Mutante hat bereits rund 200 Jahre auf dem Buckel. Ein schweres Amnesie-Ereignis hat seine Erinnerungen komplett ausgelöscht. Er weiß, dass da etwas in seiner Vergangenheit liegt, versteht aber nicht, warum bestimmte Gefühle immer wieder in ihm hochkochen.

Der innere Konflikt prägt das Kampfsystem

Genau an diesem Punkt setzt die Story an. Logan versteht nicht, woher seine eigene Wut kommt. Unter den Klauen und dem Heilungsfaktor kämpft er mit der Frage, wer er eigentlich sein soll. Insomniac zeigt ihn bewusst menschlicher, statt als unaufhaltsame Comicfigur.

Das bindet sich direkt an das bereits gezeigte Rage-System im Gameplay. Die Mechanik dient nicht bloß dazu, Wolverine im Kampf stärker zu machen. Je aggressiver ihr agiert, desto mächtiger werden zwar Angriffe und Finisher. Logan selbst fürchtet diesen Zustand aber zutiefst.

„Logan wants to protect people who cannot protect themselves“, erklärt McIntyre im Interview. Das Problem liegt auf der Hand: Logan verabscheut die Person, zu der er wird, wenn die Wut die Kontrolle übernimmt.

Die Rage-Mechanik bekommt dadurch ein ganz anderes Gewicht. Das Kampfsystem übersetzt Logans inneren Konflikt eins zu eins auf den Controller. Seine Wut macht ihn gefährlicher, treibt ihn aber zeitgleich genau von dem Menschen weg, der er eigentlich sein möchte. Es geht um die Angst vor dem Kontrollverlust. Punkt.

Team X, Jean Grey und die Hoffnung auf Besserung

Auch seine Beziehungsgeflechte greifen dieses Thema auf. Logan schließt sich Team X an, dem unter anderem Mystique, Sabretooth und Nathaniel Essex angehören. Parallel versucht er, Verbindungen zu einer echten Familie aufzubauen – unter anderem zu Jean Grey.

McIntyre betont, dass dieser Ansatz Wolverine nicht auf „den Typen mit den Klauen“ reduziert. Insomniac startete die Entwicklung mit dem Kerngedanken: „I ain’t no hero. I’m Wolverine.“ Dennoch steckt in ihm der Wunsch, ein besserer Mensch zu werden.

Genau hier liegt die größte Chance der Story. Die verfrüht veröffentlichte Eurogamer-Preview kritisierte die bisher gezeigten Plot-Elemente zwar als gewöhnliche Superheldenkost. Die Prämisse bietet dennoch starkes Potenzial.

„Marvel’s Wolverine“ zeigt nicht einfach die Suche nach verlorenen Erinnerungen. Es zeigt einen Mann, der nicht einmal weiß, ob er seine Vergangenheit überhaupt kennen will. Und was von ihm übrig bleibt, wenn er die Wut nicht mehr im Zaum halten kann. McIntyre misst das Spiel am Ende nicht nur am Gameplay. Entscheidend ist, was im Kopf hängenbleibt, wenn man den Controller weglegt. Genau daran muss sich der Titel messen lassen.

Wenn Insomniac den Spagat zwischen kompromissloser Action und echter emotionaler Tiefe packt, bekommen wir nicht nur eine blutige Schnetzeleie, sondern ein richtig starkes Charakterdrama.