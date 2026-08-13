Marvel’s Wolverine: Wenn Wörter den Banalitäts-Schock kaschieren müssen

Die Spielepresse hat bei „Marvel’s Wolverine“ den Superlativ-Regler ordentlich nach oben gedreht. Eurogamers vorzeitig veröffentlichte und inzwischen offiziell erschienene Preview ist dafür ein besonders schönes Beispiel.

Absätze lang liest sich die Vorschau wie eine Marketing-Broschüre für Sony – inklusive „bombastic opening“ und „cinematic, highly polished“. Am Ende zieht der Text dann allerdings abrupt die Bremse: Ein solides Actionspiel. Mehr nicht.

Und Eurogamer steht damit keineswegs allein. The Verge titelt, Wolverine habe die Autorin erstmals für Marvels Mutanten begeistert. GamesRadar erklärt Insomniac sogar zum „best there is at what it does“. Eurogamer kommt dagegen bei aller Begeisterung lediglich bei einem „decently solid action game“ heraus und fragt, ob das Spiel das Actiongenre überhaupt neu erfindet. Drei Previews, auffällig viel Begeisterung – und dazwischen durchaus konkrete Kritik.

Die Wortwahl hat durchaus System. Im offiziellen PlayStation-Blog „feels dang good“, die Finisher sind „dangerously fun“ und der Sentinel-Kampf selbstverständlich „thrilling“. Bei Sony weiß man schließlich, was ein Hands-on-Bericht zu leisten hat: Vorfreude erzeugen, nicht Zweifel. Das ist bei einem Publisher-Blog vollkommen legitim. Spannend wird es erst, wenn unabhängige Previews denselben Superlativ-Overdrive anschmeißen und zwischen all dem „bombastic“, „cinematic“ und „thrilling“ plötzlich doch ein „clunky“ oder „rather familiar“ hervorlugt.

Genau dieser Kontrast ist auch auf Reddit aufgefallen. Ein Nutzer bringt es besonders pointiert auf den Punkt und bezeichnet das Fazit nach „4 paragraphs of glazing“ als ziemlich amüsant. Der Vorwurf ist zugespitzt, trifft aber einen interessanten Punkt: Wenn ein Spiel sprachlich über weite Strecken wie der nächste große AAA-Hammer beschrieben wird und am Ende lediglich als solides Actionspiel gilt, stellt sich die Frage, wie viel Superlativ ein Preview-Text eigentlich verträgt.

Die Angst vor dem gewöhnlichen Handwerk

Entwickler schrauben seit Jahren an denselben Grundgerüsten. Das wirkt wie berechnete Risikovermeidung bei dreistelligen Millionenbudgets. Wer Insomniacs Spider-Man gespielt hat, kennt die Formel: Zerstörbare Umgebungen, flüssiger Wechsel von Stealth zu Krawall, garniert mit bekannten Mechaniken wie den üblichen Sentinel-Bosskämpfen. Das funktioniert tadellos. Es ernährt den Cashflow.

Und dann ist da noch der Sentinel-Boss, bei dem Wolverine Angriffszonen ausweicht, auf das passende Zeitfenster wartet und anschließend die Schwachstelle bearbeitet. Eurogamer nennt das selbst „rather familiar“. Ich würde sagen: Die Videospielbranche hat diese Rechnung bereits vor Jahrzehnten bezahlt.

Niemand behauptet, Sony habe den Redaktionen die Formulierungen diktiert – dafür gibt es keinen Beleg. Bemerkenswert bleibt der Rahmen trotzdem: Hands-on-Termine beim Entwickler, Gespräche mit dem Team und bei Eurogamer von Sony gestellte Flüge und Unterkunft. Danach herrscht in Teilen der Berichterstattung auffälliger Superlativ-Überschuss. Das beweist keinen Zusammenhang. Aber es wäre schon erstaunlich, wenn man den Kontrast deshalb nicht einmal erwähnen dürfte.

Das Problem entsteht erst, wenn die Berichterstattung diese Fließbandarbeit zur Kunstform verklären muss. Denn die Kritik ist durchaus vorhanden: Eurogamer beschreibt unübersichtliche Gegnergruppen, problematisches Targeting und einen erstaunlich vertrauten Sentinel-Boss. The Verge bezeichnet den Einstieg ins Kampfsystem als „a little clunky“ und räumt ein, dass Wolverine überraschend verwundbar wirkt. Trotzdem wird das Spiel gleichzeitig mit Superlativen beschrieben.

Und dann wäre da noch der Zeitpunkt. „Marvel’s Wolverine“ erscheint bereits in rund vier Wochen. Was die Journalisten jetzt zu sehen bekommen, dürfte kaum eine unfertige Rohfassung sein, sondern ziemlich nahe an dem Zustand, mit dem Insomniac in die Zielgerade einfährt. Für spontane Wunderheilungen am Kampfsystem bleibt da nicht mehr viel Zeit.

Genau diese Diskrepanz ist der interessante Punkt: Die Schwächen werden genannt, gehen in der sprachlichen Begeisterung aber beinahe unter.

Die Skalierungsfalle der Erwartungen

Die Community reagiert derweil gereizt, weil der Wertungsmaßstab längst kollabiert ist. In einer Welt, in der eine 85-Prozent-Wertung in Foren als spielbarer Sondermüll gilt, muss jeder AAA-Titel sprachlich zum Ereignis aufgeblasen werden.

Das zeigt sich auch beim Umgang mit der Lore. Dass die X-Men in Insomniacs Universum zunächst nicht existieren, um Wolverine stärker ins Zentrum zu rücken, sorgt bei Fans für Stirnrunzeln. Andere dürften gerade diese Abweichung als kreative Freiheit begrüßen. Es bleibt die typische Gratwanderung großer Marken: Man nimmt vertrautes Material, passt es der eigenen Fließband-Architektur an und verkauft die Abweichung anschließend als mutige Vision.

„Marvel’s Wolverine“ wird aller Voraussicht nach genau das liefern, was man von einem großen Insomniac-AAA-Spiel erwartet: ein handwerklich sauber verarbeitetes Actionspiel ohne große Experimente. Das ist keineswegs verwerflich. Problematisch wird es erst, wenn aus einer verlässlichen Standard-Rezeptur sprachlich ein kulinarisches Wunderwerk gemacht wird. Wer PR-Nebelkerzen von echtem Spiele-Handwerk trennen kann, spart sich die künstliche Aufregung. Ein solides Spiel bleibt ein solides Spiel – egal, wie viele Adjektive man davorklatscht.

Hinweis: Die in diesem Artikel geäußerten Ansichten sind die persönliche Meinung des Autors. Sie müssen nicht jedermanns Sichtweise entsprechen – und sollen zum Diskutieren anregen.