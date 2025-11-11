Marvel’s Wolverine: Sonys größter Release 2026 – Intergalactic erst 2027

Sony hat erneut bestätigt, dass Marvel’s Wolverine im Herbst 2026 erscheinen wird, und das Spiel soll der wichtigste First-Party-Titel des Unternehmens im kommenden Jahr werden. Die Ankündigung kam direkt von CFO Lin Tao während eines Investor-Calls und unterstreicht die Bedeutung, die Sony dem Titel beimisst.

Marvel’s Wolverine als Anker in 2026

Die Bestätigung folgt nur wenige Tage, nachdem Insomniac Games selbst den Release im Herbst 2026 via Social Media bekräftigte. Tao reagierte damit auf Fragen, ob die Verschiebung von Grand Theft Auto 6 auf November 2026 Sonys eigene Releases beeinflussen könnte. Seine Antwort: Marvel’s Wolverine wird als starker Anker für Sonys First-Party-Angebot dienen und dem Unternehmen zusätzlichen Auftrieb verschaffen.

Für Sony ist das Timing entscheidend. Während GTA 6 die Aufmerksamkeit im Markt verschiebt, setzt das Unternehmen auf Marvel’s Wolverine, um Spieler frühzeitig an die PlayStation 5 zu binden. Anders als bei Titeln wie Marathon, bei denen nur grobe Veröffentlichungszeiträume bis Ende März 2026 angegeben wurden, liefert Wolverine damit einen klaren Fixpunkt im Kalender, und zwar für ein Spiel, das strategisch als großes Zugpferd geplant ist.

Intergalactic: The Heretic Prophet erst 2027?

Es ist wichtig zu betonen, dass Sony in Geschäftsjahren und nicht in Kalenderjahren denkt, daraus folgt automatisch, dass Intergalactic: The Heretic Prophet frühestens nach dem Abschluss des Geschäftsjahres, also nicht vor März 2027, erscheinen wird, auch wenn das Spiel nicht explizit erwähnt wurde.

Fans dürfen sich auf eine klassische Insomniac-Qualität einstellen: flüssiges Kampfsystem, detailreiche Spielwelt und Storytelling, das Charakter und Setting ernst nimmt. Technisch wird das Spiel vermutlich die Stärken der PS5 und PS5 Pro ausreizen, etwa schnelle Ladezeiten, beeindruckende Raytracing-Effekte und haptisches Feedback, das die Wolverine-Action greifbar macht.

Für Sony ist das mehr als nur ein Release. Es ist ein Signal an Investoren und Spieler, dass die First-Party-Pipeline zusammen mit Saros im März wieder an Fahrt aufnimmen, selbst wenn externe Blockbuster den Markt verschieben. Wer 2026 auf der PS5 unterwegs sein will, sollte Marvel’s Wolverine klar auf dem Radar haben.