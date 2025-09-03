Marvel’s Wolverine – Zeigt sich das erste Gameplay beim nächsten State of Play?

Seit der Ankündigung 2021 warten Fans gespannt auf Marvel’s Wolverine, doch bislang herrschte Funkstille. Hinter den Kulissen hat sich aber einiges getan, aber nun verdichten sich die Hinweise, dass wir den ersten offiziellen Auftritt des Spiels sehr bald erleben könnten.

State of Play als Bühne für Wolverine?

Mehrere Quellen deuten darauf hin, dass Sony Ende September ein weiteres State of Play-Event plant. Laut Insider-Gaming ist der nächste Trailer zu Marvel’s Wolverine bereits fertiggestellt und wartet nur noch auf seinen Einsatz. Sollte das Spiel wider Erwarten nicht dort auftauchen, gilt spätestens die Bühne der Game Awards im Dezember als sichere Option.

Für Fans wäre eine Enthüllung im September ein starkes Signal. Sony könnte damit nicht nur den Herbst line-up stärken, sondern auch Vertrauen zurückgewinnen, nachdem die Leaks des vergangenen Jahres für viel Unruhe gesorgt haben.

Entwicklung unter schwierigen Vorzeichen

Die Entstehungsgeschichte von Marvel’s Wolverine war alles andere als einfach. Ende 2023 traf ein schwerer Ransomware-Angriff Insomniac Games, bei dem nicht nur interne Daten, sondern auch umfangreiches Material zum Spiel ins Netz gelangte. Welche konkreten Auswirkungen das auf die Entwicklung hatte, ist bis heute unklar. Das Studio musste damals aber reagieren und Teile seiner Planung anpassen. Dass der Trailer jetzt fertig ist, zeigt aber, dass die Arbeiten wieder stabil laufen.

Insomniac Games ist längst eine der tragenden Säulen von PlayStation. Nach den Erfolgen mit Marvel’s Spider-Man erwarten viele, dass Wolverine die nächste große Heldenmarke auf der PS5 festigt. Dabei steht nicht nur die Frage im Raum, wann das Spiel erscheint, sondern auch, welchen Ton es anschlägt. Wird es tatsächlich düsterer, brutaler, vielleicht sogar mutiger als Spider-Man?

Ob wir schon in wenigen Wochen endlich mehr sehen oder erst im Winter, bleibt offen. Mit Marvel’s Wolverine steht Insomniac Games vor einer der spannendsten Aufgaben seiner Geschichte.

Was erhofft ihr euch – einen klassischen Superhelden-Blockbuster oder eine rauere, erwachsenere Interpretation von Logan?