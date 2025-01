Mass Effect 5: Kehren Paragon und Renegade zurück?

Bislang hält sich Bioware mit Informationen zu Mass Effect 5 bedeckt. Abgesehen von kurzen Trailern und einigen Konzeptzeichnungen gibt es kaum Details. Doch aufmerksame Fans wollen in einer dieser Zeichnungen einen Hinweis auf die Rückkehr des Paragon- und Renegade-Systems entdeckt haben. Das Bild, geteilt von Franchise-Direktor Mike Gamble, zeigt eine Figur, deren stilisierte Lichter stark an das Paragon-Logo erinnern.

What do you think?