Mass Effect 5: Neue Hinweise deuten auf „Civil War“ unter den Krogan hin

Der diesjährige N7 Day brachte endlich wieder Bewegung in die Mass Effect-Reihe. Trotz der schwierigen Phase bei BioWare, die zuletzt durch Entlassungen und Umstrukturierungen geprägt war, bestätigte das Studio offiziell: Mass Effect 5 lebt.

Im neuen Blogeintrag versteckte Executive Producer Mike Gamble eine geheime Botschaft, die Fans innerhalb weniger Stunden entschlüsselten. Dahinter fand sich ein neues Artwork, und ein spannender Hinweis auf den möglichen Plot des kommenden Spiels.

„Civil War“: Eine gespaltene Krogan-Zukunft

Das Bild zeigt mehrere Krogan, jene massigen, reptilienähnlichen Krieger, die schon seit dem ersten Mass Effect zwischen Stolz und Selbstzerstörung schwanken. Unter dem Artwork prangt der Schriftzug „Civil War“, was auf einen neuen zentralen Konflikt hindeutet: einen Krieg innerhalb der eigenen Spezies.

Die Krogan standen schon immer sinnbildlich für Themen wie Überleben, Ehre und den Preis von Gewalt. Ein Bürgerkrieg könnte all das aufgreifen, und BioWare die Chance geben, alte Wunden der Galaxie neu zu erzählen. Statt eines galaktischen Feindes stünde dieses Mal ein innerer Konflikt im Fokus, der moralisch deutlich grauer ausfallen dürfte.

BioWare sucht die Balance

Mass Effect 5 bleibt ein langfristiges Projekt und Insider rechnen frühestens in drei bis vier Jahren mit einem Release. Trotzdem schürt das neue Artwork die Hoffnung, dass BioWare an die erzählerische Stärke der Trilogie anknüpfen will, ohne sich zu wiederholen.

Parallel entwickelt Amazon eine TV-Serie im Mass-Effect-Universum, die nach der Shepard-Saga spielen soll. Regie führt Doug Jung, das Drehbuch stammt von Daniel Casey. Ob sie den Ton der Spiele einfangen können, bleibt abzuwarten, aber das Interesse ist da, und das ist für BioWare momentan wohl das Wichtigste.

Mass Effect 5 ist noch weit entfernt, aber zum ersten Mal seit Langem fühlt sich das Universum wieder lebendig an. Wenn BioWare den Mut hat, alte Figuren mit neuen Perspektiven zu verbinden, könnte Civil War mehr als nur ein Untertitel sein, und vielleicht das, was die Reihe wirklich wieder zusammenbringt.