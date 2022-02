Mass Effect & Dragon Age – Offizielles Statement von Bioware zur Entwicklung

Bioware hat sich seit längerem mal wieder offiziell zur Entwicklung des neuen Dragon Age und Mass Effect-Spiels geäußert, die sich derzeit aktiv in Entwicklung befinden.

Während man damit kürzliche Meldungen um Dragon Age untermauert, wonach die Entwicklung gute Fortschritte macht, wird gleichzeitig auch klar, dass der Release beider Spiele noch nicht in greifbarer Nähe ist.

BioWare Boss Gary McKa schreibt auf dem offiziellen Blog:

„Für das nächste Dragon Age sind wir mitten in der Produktion, was ein großartiges Gefühl ist“, so McKay. „Unsere Blaupause wurde letztes Jahr fertiggestellt, also konzentrieren wir uns jetzt darauf, unsere Vision zu verwirklichen: erstaunliche Umgebungen, tiefgründige Charaktere, starkes Gameplay, wirkungsvolles Schreiben, emotionale Filmsequenzen – und vieles mehr. Die Blaupause für das Spiel ist gut verstanden und das Team ist konzentriert.“

Bioware