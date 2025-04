Mass Effect lebt: BioWare teilt Update, das Fans vorsichtig Hoffnung macht

Wer hätte gedacht, dass ausgerechnet Mass Effect noch einmal für Hoffnung sorgt? Nachdem BioWare sich in den letzten Jahren vor allem durch spektakuläre Bauchlandungen einen Namen gemacht hat – wir erinnern uns mit Schaudern an Anthem und jüngst Dragon Age: The Veilguard –, wirkt jede positive Nachricht fast wie ein kleines Wunder. Und genau das ist jetzt passiert: Projektleiter Michael Gamble hat offiziell bestätigt, dass sich das nächste Mass Effect-Spiel nach wie vor in Entwicklung befindet.

Ein Lebenszeichen aus der Dunkelheit

Ein kurzes Lebenszeichen – aber eines, das viele Fans aufatmen lässt. Nach der verheerenden Resonanz auf Dragon Age: The Veilguard, das schon im Vorfeld mehr Memes als Vorfreude erzeugte, stand die Frage im Raum: Wird EA BioWare noch ein weiteres Großprojekt anvertrauen? Oder sehen wir dem langsamen, aber sicheren Ende eines einst gefeierten Studios entgegen, das bald nur noch Support-Arbeiten für andere Titel leisten darf?

Dass sich Mass Effect also noch in Arbeit befindet, ist definitiv eine gute Nachricht – allerdings eine mit Fußnote. Denn zwischen “in Entwicklung” und “gut” liegen bei BioWare mittlerweile Lichtjahre. Erinnern wir uns: Auch Mass Effect Andromeda war in Entwicklung. Auch Anthem hatte große Ambitionen. Beide wurden zu Synonymen für verpasste Chancen, fehlgeleitetes Spieldesign und Produktionschaos. Vertrauen ist kein Vorschuss mehr – es muss verdient werden.

Die letzte Chance für BioWare, Vertrauen zurückzugewinnen

Wenn BioWare jedoch aus seinen Fehlern gelernt hat – und das ist ein großes “wenn” – dann wäre jetzt der perfekte Zeitpunkt für ein Comeback. Die Marke Mass Effect hat trotz allem Strahlkraft. Die Lore ist stark, das Universum reich an erzählerischem Potenzial, und mit Michael Gamble steht immerhin jemand an der Spitze, der die Reihe kennt und schätzt.

Aber: Noch ist nichts gewonnen. Die bloße Tatsache, dass Mass Effect nicht beerdigt wurde, reicht nicht aus. Wir wollen keine Wiederbelebung à la Frankenstein. Wir wollen echtes Leben, neue Ideen und endlich wieder ein Spiel, das nicht nur große Namen trägt, sondern auch liefert.

Bis dahin bleibt es bei einem vorsichtigen Hoffnungsschimmer – und der bangen Frage: Wird BioWare diesmal liefern? Oder wird EA am Ende doch den Stecker ziehen?