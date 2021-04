Mass Effect Legendary Edition – Diese Verbesserungen sind an Bord

In gut einem Monat erscheint die Mass Effect Legendary Edition, die nochmals umfassend aufpoliert wurde, auch wenn es damit nicht ganz zu einem vollwertigen PS5 Upgrade reicht.

Dennoch wurden diverse Bereiche optimiert, die vom Gameplay, dem Kampf, dem Mako und generellen Verbesserungen reichen, die sich über die gesamte Trilogie erstrecken. Dazu gehören stark überarbeitete Charaktermodelle, Texturen in höherer Auflösung für ein modernisiertes visuelles Erlebnis, Verbesserungen an Shadern und visuellen Effekten, Beleuchtung, dynamischen Schatten, volumetrischen Elementen und Tiefenschärfe, die der Trilogie zusätzliche Immersion verleihen. Die Zwischensequenzen wurden ebenfalls verbessert, damit sich jeder Moment der Geschichte noch intensiver anfühlt.

Zum Combat heißt es zum Beispiel:

„Wir wollten die Erfahrung auf ganzer Linie verbessern, aber wir wollten nicht unnötig ändern, was unsere Fans an jedem Spiel lieben gelernt haben. Das war eine einzigartige Herausforderung, da sich das erste Spiel in Bezug auf Gameplay und Kampf stark vom zweiten und dritten unterscheidet. Mass Effect wurde stark von der traditionellen RPG-Mechanik beeinflusst, wie der Zufälligkeit eines Würfelwurfs und der Erstellung von Stift-Papier-Statistiken. Infolgedessen fühlten sich Waffen in Mass Effect oft weniger genau und zuverlässig an als das Gewehrspiel in Mass Effect 2 und 3.“