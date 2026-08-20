Mass Effect 5 vor dem Aus? Ex-EA-Manager warnt nach Übernahme durch Saudi-Arabien

Der inzwischen abgeschlossene $55-Milliarden-Aufkauf von Electronic Arts durch den saudi-arabischen Staatsfonds PIF bedroht laut Ex-EA-Manager Emmanuel Rosier die Zukunft etablierter Singleplayer-Marken wie Mass Effect.

Das Kernproblem der Übernahme liegt laut Rosier in der Finanzierungsstruktur. Der Leveraged Buyout hinterlässt EA mit rund $20 Milliarden an Neuverschuldung und jährlichen Zinslasten von etwa $1,8 Milliarden. Das Erzwingen harter Renditen trifft auf ein Studio, das mit BioWare seit Jahren strauchelt.

Für ein Investment-Konsortium mit klarem Fokus auf maximale Kapitalrendite zählen harte Zahlen. EA Sports FC und Madden spülen mit minimalem Risiko verlässlich Milliarden über Mikrotransaktionen ein. Ein storyfokussiertes Rollenspiel wie „Mass Effect 5“ erfordert hingegen dreistellige Millionenbudgets bei jahrelanger Entwicklungszeit und ungewissem Return on Investment.

Verkauf oder Einstellung als logische Konsequenz

Rosier hält zwei Szenarien für wahrscheinlich: Entweder zieht die neue Führung bei nicht-profitablen Singleplayer-IPs den Stecker oder sie stößt Entwicklerstudios wie BioWare komplett ab, wie hier bereits thematisiert. EA würde damit zu einem reinen Publisher für Sport- und Live-Service-Titel schrumpfen.

Ohne emotionalen Bezug der Investoren zu den RPG-Wurzeln des Publishers zählt ausschließlich die operative Marge.

„Ich denke, derzeit ist noch alles offen“, sagt Rosier. „Ich vermute, dass Sport weiterhin im Mittelpunkt von EA stehen wird, insbesondere der europäische Fußball, da diese Sportart in Saudi-Arabien und im Nahen Osten eine große Rolle spielt. In diesem Zusammenhang ergeben sich zahlreiche Synergien. Man kann auch davon ausgehen, dass sie den E-Sport noch stärker vorantreiben werden, auch angesichts der Beliebtheit des E-Sports in Saudi-Arabien und einigen anderen Regionen. Ein Fragezeichen steht wahrscheinlich hinter den IPs der zweiten oder dritten Reihe im Portfolio von EA.“

Für Spieler bedeutet diese Umstrukturierung eine klare Absage an risikoreiche Großprojekte. Wer auf „Mass Effect 5“ hofft, muss sich auf jahrelange Verzögerungen, drastische Monetarisierung oder die komplette Einstellung des Projekts einstellen. Der Druck der Zinslast verteilt Ressourcen strikt in Richtung Cash-Cows.