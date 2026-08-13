Massive Rabatte im PlayStation Store: Neue „Auf die Plätze, fertig, PlayStation!“-Aktion gestartet

Sony startet die nächste große Rabattwelle im PlayStation Store mit tausenden reduzierten Titeln. Wir zeigen euch, wo sich das Klicks-Prozent-Verhältnis auf PS4 und PS5 jetzt wirklich lohnt.

Sony schlägt im PlayStation Store mit der neuen Rabattaktion „Auf die Plätze, fertig, PlayStation!“ auf. Über 4.500 Artikel sind im Preis gesenkt.

Hochkaräter und Klassiker

Wer nach hochkarätigem Nachschub sucht, bekommt etwa das Action-Epos „Black Myth: Wukong“ erstmals deutlich günstiger für 48,99 EUR (30 Prozent Rabatt). Auch „S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl“ landet mit 41,99 EUR spürbar unter der UVP. Fighting-Fans greifen bei „TEKKEN 8“ für 23,99 EUR ab.

Für schmalen Geldbeutel ist ebenfalls gesorgt. Das Horror-Drama „The Quarry“ schlägt mit 8,49 EUR zu Buche – ein Rabatt von satten 90 Prozent. Wer zeitlose Klassiker nachholen will, bekommt „Batman: Arkham Knight“ für schlanke 4,99 Euro nachgeschmissen.

The Quarry (PS4 & PS5) – 8,49 € (90 % Rabatt)

(PS4 & PS5) – 8,49 € (90 % Rabatt) Batman: Arkham Knight (PS4) – 4,99 € (75 % Rabatt)

(PS4) – 4,99 € (75 % Rabatt) TEKKEN 8 (PS5) – 23,99 € (40 % Rabatt)

(PS5) – 23,99 € (40 % Rabatt) Black Myth: Wukong (PS5) – 48,99 € (30 % Rabatt)

(PS5) – 48,99 € (30 % Rabatt) S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PS5) – 41,99 € (30 % Rabatt)

(PS5) – 41,99 € (30 % Rabatt) Assassin’s Creed Origins (PS4) – 10,49 € (85 % Rabatt)

(PS4) – 10,49 € (85 % Rabatt) Overcooked! 2 (PS4) – 6,24 € (75 % Rabatt)

(PS4) – 6,24 € (75 % Rabatt) Battlefield 1 (PS4) – 5,99 € (70 % Rabatt)

(PS4) – 5,99 € (70 % Rabatt) Dragon Ball Z: Kakarot Daima Edition (PS4 & PS5) – 24,99 € (50 % Rabatt)

(PS4 & PS5) – 24,99 € (50 % Rabatt) Football Manager 26 Console (PS5) – 23,99 € (60 % Rabatt)

Nicht jeder Rabatt ist ein Schnäppchen. Viele der Angebote treiben die Preise künstlich hoch. Wer nur das Hauptspiel sucht, sollte genau hinschauen, um nicht versehentlich teure Deluxe-Pakete zu erwerben.

Die Auswahl ist riesig, die echten Preis-Highlights muss man zwischen zahllosen DLCs aber herausfiltern. Titel wie Black Myth: Wukong oder The Quarry machen die Aktion jedoch definitiv attraktiv für den Sales-Fundus.