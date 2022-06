Matchpoint: Tennis Championships setzt auf Cross-Plattform-Multiplayer & Demo online

Kalypso Media und Entwickler Torus Games haben das Cross-Play Feature für den Multiplayer-Part in Matchpoint: Tennis Championships bestätigt.

Spieler können so ihre Künste am Schläger über alle Plattformen hinweg unter Beweis stellen, indem sie Freunde zu einem Match herausfordern. Das neueste Entwickler-Tagebuch gewährt dazu tiefere Einblicke in die Multiplayer-Modi und weitere einzigartige Features des Spiels.

Producer Kevin McIntosh und Game Designer Dave McIntosh führen durch Matchpoint – Tennis Championships und gehen im Detail auf einige der Features ein, die Spieler auf dem Weg an die Spitze der Weltrangliste begleiten.

Von der Auswahl des richtigen Trainers bis zur Perfektionierung ihres individuellen Spielstils gibt das zweite Entwicklertagebuch einen Eindruck von den realistischen Tennis-Taktiken, auf die sich Spieler freuen können. Ob im Karriere-Management oder in direkten Duellen im Cross-Plattform-Multiplayer bietet Matchpoint – Tennis Championships ein dynamisches und immersives Spielerlebnis.

Matchpoint Demo jetzt verfügbar

Wer schon jetzt einen Blick auf Matchpoint: Tennis Championships werfen und sich damit warm spielen möchte, für den ist ab sofort eine spielbare Demo für PlayStation, Xbox und den PC verfügbar.

In der Demo können Spieler:innen ein schnelles Spiel und die Tutorial-Modi ausprobieren oder sich mit sechs der insgesamt 16 lizenzierten Spieler bmessen, darunter Nick Kyrgios, Amanda Anisimova und Kei Nishikori. Zur Demo im PlayStation Store >

Matchpoint – Tennis Championships selbst erscheint am 07. Juli 2022.