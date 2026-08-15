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Matt Groening teast Return von The Simpsons: Hit & Run an

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Matt Groening teast auf der D23 die Rückkehr von The Simpsons: Hit & Run an. Steht uns bald ein Remaster des GTA-Kultspiels bevor?

The Simpsons Hit And Run Remake

Groening verplappert sich auf der D23 – bekommen wir endlich das Comeback des GTA-Klassikers im Simpsons-Gewand?

Serien-Schöpfer Matt Groening hat auf dem D23-Panel von Disney die Bombe platzen lassen: The Simpsons: Hit & Run kommt zurück. Irgendwie, irgendwo, irgendwann.

Direkt nach Groenings Aussage schaltete sich Showrunner Matt Selman ein und bremste mit einem trockenen „…oder auch nicht“ sofort ab. Klassischer Fall von zu früh gefreut?

Kaum. Wenn der Erfinder der gelben Familie höchstpersönlich von einer Rückkehr des Originals spricht, hört die Szene hin. Groenings Formulierung deutet stark auf ein Remaster oder ein Remake hin. Ein echtes Sequel klingt erst mal unwahrscheinlich.

Hype um Hit & Run ist ungebrochen

Der Hype kommt nicht von ungefähr. Das Original von 2003 ist schlicht Kult. Springfield als Open-World, das Gameplay knackig an Grand Theft Auto angelehnt, dazu der originale Humor der Serie.

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Über 20 Jahre warten Fans jetzt schon auf eine Neuauflage. Selbst die damaligen Entwickler zeigten sich vor drei Jahren überrascht, wie lange die IP brachliegt. Selmans Dämpfer auf dem Panel ist deshalb reine Schadensbegrenzung. Die PR-Abteilung schwitzt vermutlich jetzt noch.

Passt zu den leisen Andeutungen aus dem März, als Selman selbst ein „Sag niemals nie“ droppede. Die Anzeichen verdichten sich. D’oh!

Die Ansage steht im Raum. Ein Remaster des PS2-Klassikers ist längst überfällig und würde die Community komplett abholen. Wenn die Rechte geklärt sind, steht einem Relaunch eigentlich nichts im Weg. Bleibt zu hoffen, dass Disney das Projekt nicht auf der Zielgeraden totprügelt.

Sollte EA oder Disney das Ding als reines 1:1-Remaster bringen oder wollt ihr ein echtes, modernes Remake mit neuer Technik?

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