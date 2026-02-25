Maverick Games: Amazon beendet Publishing-Deal für Open-World-Rennspiel

Amazon zieht sich als Publisher aus dem Open-World-Rennspiel von Maverick Games zurück. Das Projekt befindet sich weiterhin in aktiver Entwicklung, sucht aber nun einen neuen Partner für die Veröffentlichung. Für das junge britische Studio bedeutet dieser Schritt vor allem strategische Neuorientierung, nicht das Aus für das Spiel.

Amazon zieht die Reißleine, aber nicht komplett

Offiziell heißt es, man wolle sich auf eigene Stärken konzentrieren, darunter die Zusammenarbeit rund um die Tomb Raider-Marke und den Ausbau von Luna.

Das Studio selbst betont, dass die Entwicklung weiterläuft. Mike Brown, Mitgründer von Maverick und früherer Creative Director bei der Forza Horizon-Reihe, sowie Harinder Sangha sprechen von aktiven Gesprächen mit neuen Partnern. Das Projekt sei technisch und inhaltlich stabil auf Kurs. Allerdings bleibt offen, wer künftig die Produktions- und Marketinglast übernimmt.

Für Amazon ist der Schritt kein Einzelfall. In den vergangenen Monaten hat der Konzern seine Ambitionen im Spielemarkt deutlich reduziert. Mehrere interne Projekte wurden eingestellt, darunter ein MMO mit Bezug zu Lord of the Rings sowie andere Online-Titel wie King of Meat. Gleichzeitig fokussiert sich das Unternehmen stärker auf bestehende Marken und Services statt auf neue Eigenproduktionen.

Maverick Games setzt auf AAA-Narrativ und offene Welt

Das Projekt von Maverick Games ist als narrativ getriebenes Open-World-Driving-Spiel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S|X konzipiert. Laut bisherigen Informationen verbindet es Fahrmechanik mit einer erzählerischen Struktur – ein Ansatz, der klar an Erfahrungen aus früheren Rennspiel-Produktionen der Gründer anknüpft.

Mike Brown bringt Expertise aus der Entwicklung von Forza Horizon mit, während das Studio insgesamt auf erfahrene Entwickler aus der britischen Racing-Szene setzt. Diese Grundlage erhöht die Chancen, dass das Gameplay technisch solide funktioniert, auch wenn ein neuer Publisher zusätzliche Anforderungen oder kreative Anpassungen verlangen könnte.

Die Herausforderung liegt nun weniger in der Entwicklung selbst, sondern in der Finanzierung und Vermarktung. Ein Wechsel des Partners kann Ressourcen freisetzen, aber auch Zeitpläne verschieben. Gerade bei AAA-Titeln ist ein stabiler Publisher entscheidend für Marketing-Budget und Release-Planung.

Amazon bleibt bei Tomb Raider – Fokus verschiebt sich

Trotz des Rückzugs bei Maverick Games hält Amazon an bestehenden Projekten fest. Die kommenden Tomb Raider-Titel, darunter ein Reimagining des Originals und ein neues Abenteuer, bleiben Teil der Strategie. Auch die geplante Tomb Raider-Serie läuft weiter.

Das zeigt deutlich, dass der Konzern nicht komplett aus dem Gaming-Publishing aussteigt, sondern eher konsolidiert. Riskante neue IPs werden reduziert, während bekannte Marken priorisiert werden. Für Maverick Games ist der Schritt ein Einschnitt, aber kein Abbruch. Die Entwicklung läuft weiter, neue Gespräche laufen bereits. Ob ein anderer Publisher einspringt oder das Studio vielleicht einen anderen Weg wählt, bleibt offen.

Am Ende entscheidet nicht die frühe Ankündigung, sondern die Umsetzung und die Partnerstruktur. Das Projekt lebt, aber es steht jetzt unter deutlich größerem Druck.