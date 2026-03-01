Maverick Games Racer: Erstes In-Engine-Material verrät das Setting

Maverick Games trennt sich von Amazon Games und veröffentlicht im Gegenzug einen ersten Blick auf ihr kommendes AAA-Rennspiel. Während die Entwickler den Verlust des Publishers als strategische Chance verkaufen, zeigt der erste Screenshot konkrete Details zur technischen Ausrichtung und Individualisierung des Titels. Einen Namen hat das Spiel bisher nicht.

Amazon streicht Publishing-Deal für Open-World-Racer

Der Tech-Gigant begründete diesen Schritt mit einer strategischen Neuausrichtung auf hauseigene Stärken wie die Marke Tomb Raider und den Cloud-Dienst Luna. Maverick Games, das Studio hinter ehemaligen Forza-Horizon-Vordenkern wie Mike Brown, steht damit ohne den bisherigen Hauptfinanzier da.

Das Studio betont jedoch, dass die Entwicklung planmäßig voranschreitet und man sich bereits in aktiven Gesprächen mit neuen Partnern befindet, um die langfristigen Ambitionen der neuen IP zu sichern. Die Trennung erfolgt in einer Phase, in der Amazon seine Gaming-Sparte massiv umstrukturiert und sich von risikoreichen neuen Marken distanziert.

You may have seen the news today, we’re no longer working with Amazon Games Studios. We’re grateful to Amazon Games for their partnership and collaboration. Development of our debut title continues to progress as strongly as planned. pic.twitter.com/l2xkwWRLeG — Maverick Games (@MaverickGames) February 25, 2026

Fokus auf Customization und Europa-Setting

Zeitgleich mit der Ankündigung liefert Maverick Games ein In-Engine-Bild, das technische Rückschlüsse zulässt. Zu sehen sind ein Porsche 718 Spyder und ein klassischer Porsche 911 Turbo (930) in einer Küstenumgebung, die stark an Südfrankreich oder Italien erinnert. Die Lichtstimmung und die Bodenbeschaffenheit der Kopfsteinpflastergassen deuten auf eine moderne Engine-Pipeline hin, die auf Materialauthentizität setzt.

Der moderne Spyder trägt HRE-Felgen, eine modifizierte Fronthaube und einen Carbon-Heckflügel. Das deutet auf ein tiefgreifendes Lizenz-Paket für Aftermarket-Teile hin und rückt optisches Tuning in das Zentrum der Gameplay-Schleife, was bei einem narrativ fokussierten Fahrspiel bisher oft nur am Rande stattfand.

Narrative-Driving statt klassischem Rundkurs-Racing

Maverick Games verzichtet in der bisherigen Kommunikation konsequent auf den Begriff „Racing“ und spricht stattdessen von einem „Narrative-led driving game„. Die Verpflichtung von Jamie Brittain, Co-Schöpfer der Serie Skins, unterstreicht diesen Ansatz. Die Kombination aus der Open-World-Expertise des Ex-Playground-Teams und einem starken Fokus auf Storytelling soll das Genre über bloße Bestzeiten hinaus erweitern.

Durch den Wegfall von Amazon als Publisher muss das Studio nun beweisen, dass dieses Konzept auch ohne das Sicherheitsnetz eines Milliardenkonzerns marktfähig ist. Weitere Details zur Technik und zum Publisher-Status hat das Team für den Verlauf des Jahres 2026 angekündigt.

Der Spieler erhält hier potenziell die grafische Qualität und Fahrphysik eines Forza Horizon, gepaart mit einer echten Handlung und lizenzierten Tuning-Optionen. Das Risiko bleibt jedoch die Finanzierung: Ohne stabilen Publisher im Rücken steht das ambitionierte Projekt unter massivem Zugzwang.