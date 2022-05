Max Payne 3 – Offizieller Soundtrack erscheint als Anniversary Edition auf Vinyl

Mit dem anstehenden Release des Max Payne Remake wird auch noch einmal der offizielle Soundtrack neu aufgelegt, den Rockstar Games heute als Anniversary Edition angekündigt hat.

Der ikonische Soundtrack erscheint ebenfalls in diesem Jahr auf den digitalen Streaming-Plattformen und enthält die atmosphärische Musik der Noise-Band HEALTH aus L.A. sowie neue, bislang unveröffentlichte Tracks.

„Als wir mit der Arbeit an der Musik zu Max Payne 3 begannen, konnten wir nicht ahnen, welch bedeutsamen Auswirkungen dies auf den Werdegang der Band und die Musik, die wir machen, haben würde“, so HEALTH. „Jetzt, 10 Jahre später, sind wir immer noch so stolz wie eh und je, Teil dieser Geschichte zu sein.“