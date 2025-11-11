Maximum Football: Franchise Mode startet im Dezember – College trifft Pro

Maximum Entertainment liefert am 9. Dezember den Franchise Mode für Maximum Football. Ein Feature, auf das die Community seit der Early Access-Phase gewartet hat. Doch was macht Franchise Mode so besonders? Ganz einfach: Es verbindet College- und Profifußball in einem durchgehenden Universum, etwas, das bisher kein Football-Spiel in dieser Form umgesetzt hat.

Von der Uni bis zur Profi-Liga

In Franchise Mode fließen die Talente aus dem Dynasty Mode direkt in die Drafts der Profi-Ligen. Das bedeutet, dass Spieler, die man im College entwickelt und trainiert, ihre Karriere nahtlos in den Profibereich fortsetzen können. Das eröffnet nicht nur taktische Tiefe, sondern auch emotionale Bindung. Man verfolgt nicht mehr nur einzelne Matches, sondern begleitet Karrieren über Jahre hinweg, und das komplett selbst gestaltet.

Der Franchise Mode liefert mehr Anpassungsmöglichkeiten als je zuvor. Spieler können eigene Teams importieren, Divisionen reorganisieren, Regeln individuell einstellen und die Strategie bis ins Detail optimieren. Dazu kommen dynamische Trading-Systeme, erweiterte Coach-Optionen und flexible Punktesysteme.

Anth Rogers, Head of Product bei Maximum Entertainment, kommentiert den Modus wie folgt: „Franchise Mode gibt den Spielern die komplette Kontrolle über Team, Liga und Legacy.“ Wer also schon immer davon geträumt hat, ein Football-Imperium nach eigenen Vorstellungen aufzubauen, bekommt hier alle Werkzeuge an die Hand.

Warum das relevant ist

Für Fans bedeutet Franchise Mode mehr als nur neue Menüs oder zusätzliche Stats. Es eröffnet eine lebendige, organische Spielerfahrung, in der Entscheidungen echte Konsequenzen haben. Von Draft-Entscheidungen über Trades bis hin zur langfristigen Team-Entwicklung, alles hängt miteinander zusammen. Das schafft eine Tiefe, die Maximum Football bislang nur angedeutet hat.

Der Franchise Mode wird für Spieler, die ihre eigene Football-Geschichte schreiben wollen, ein echter Game-Changer. Wer schon immer wissen wollte, wie es sich anfühlt, eine Liga von Grund auf zu managen und eigene Stars großzuziehen, findet hier endlich die Möglichkeit.