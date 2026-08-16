Mazda RX-Vision GT3 Evo kommt 2026 zu Gran Turismo 7

Mazda und Polyphony Digital bringen den neuen RX-Vision GT3 Evo noch im Lauf des Jahres 2026 per Inhalts-Update in Gran Turismo 7. Der verfeinerte Gr.3-Rennwagen übernimmt die Nachfolge des bisherigen Konzeptfahrzeugs im eSport-Kader der Rennsimulation.

Überfälliges Upgrade für die Gr.3-Klasse

Sechs Jahre Dienstzeit auf digitalem Asphalt sind im Simracing eine Ewigkeit. Der bisherige RX-Vision GT3 Concept debütierte 2020 in Gran Turismo Sport und wanderte 2022 nahtlos in den Fuhrpark von Gran Turismo 7. Seitdem dient die Wankel-Studie als fixes Arbeitsgerät für Mazdas Marken-Vertretung in der eSport-Meisterschaft.

Die gezeigte Evo-Stufe soll diesen Kader nun technisch wie optisch aufrüsten. Designer Ikuo Maeda liefert im Teaser-Material zwar wie gewohnt viel Marketing-Lyrik zur Kodo-Designphilosophie, handfeste Leistungsdaten verweigern Polyphony Digital und Mazda zur Enthüllung in Tokio jedoch.

Aerodynamik und eSport-Relevanz

Fest steht: Ein Evo-Paket im GT3-Reglement adressiert in der Regel verändertes Aero-Balancing, Kühlung und Fahrbarkeit im Grenzbereich. Das ist bitter nötig. Gegen neuere Gr.3-Plattformen verlor das bisherige Modell in engen Streckensektoren spürbar an Grip.

Der neue Bolide wird direkt in das Reglement der Gran Turismo World Series integriert. Sim-Racer bekommen damit eine überarbeitete Alternative für die BoP-Klassen (Balance of Performance). Wer den Wagen auf der virtuellen Piste voll ausfahren will, greift idealerweise zum Force-Feedback-Lenkrad statt zum Gamepad. Die gestreckte Silhouette verzeiht bei Lastwechseln keine unpräzisen Eingaben.

Ein notwendiger Schritt zur Modellpflege im Esport. Polyphony Digital liefert kein völlig neues Fahrzeug, sondern feilt an der Balance eines etablierten GT3-Anwärters. Sobald das Patch-Datum feststeht, muss der RX-Vision GT3 Evo auf dem Prüfstand beweisen, ob die Aero-Anpassungen auch messbare Rundenzeiten bringen.