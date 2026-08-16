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Mazda RX-Vision GT3 Evo kommt 2026 zu Gran Turismo 7

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Mazda bringt den RX-Vision GT3 Evo 2026 zu Gran Turismo 7. Alle Infos zum neuen Gr.3-Rennwagen von Polyphony Digital im Tech-Check.

Gt7 Mazda RX Vision GT3 Evo

Mazda und Polyphony Digital bringen den neuen RX-Vision GT3 Evo noch im Lauf des Jahres 2026 per Inhalts-Update in Gran Turismo 7. Der verfeinerte Gr.3-Rennwagen übernimmt die Nachfolge des bisherigen Konzeptfahrzeugs im eSport-Kader der Rennsimulation.

Überfälliges Upgrade für die Gr.3-Klasse

Sechs Jahre Dienstzeit auf digitalem Asphalt sind im Simracing eine Ewigkeit. Der bisherige RX-Vision GT3 Concept debütierte 2020 in Gran Turismo Sport und wanderte 2022 nahtlos in den Fuhrpark von Gran Turismo 7. Seitdem dient die Wankel-Studie als fixes Arbeitsgerät für Mazdas Marken-Vertretung in der eSport-Meisterschaft.

Die gezeigte Evo-Stufe soll diesen Kader nun technisch wie optisch aufrüsten. Designer Ikuo Maeda liefert im Teaser-Material zwar wie gewohnt viel Marketing-Lyrik zur Kodo-Designphilosophie, handfeste Leistungsdaten verweigern Polyphony Digital und Mazda zur Enthüllung in Tokio jedoch.

Aerodynamik und eSport-Relevanz

Fest steht: Ein Evo-Paket im GT3-Reglement adressiert in der Regel verändertes Aero-Balancing, Kühlung und Fahrbarkeit im Grenzbereich. Das ist bitter nötig. Gegen neuere Gr.3-Plattformen verlor das bisherige Modell in engen Streckensektoren spürbar an Grip.

Der neue Bolide wird direkt in das Reglement der Gran Turismo World Series integriert. Sim-Racer bekommen damit eine überarbeitete Alternative für die BoP-Klassen (Balance of Performance). Wer den Wagen auf der virtuellen Piste voll ausfahren will, greift idealerweise zum Force-Feedback-Lenkrad statt zum Gamepad. Die gestreckte Silhouette verzeiht bei Lastwechseln keine unpräzisen Eingaben.

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Ein notwendiger Schritt zur Modellpflege im Esport. Polyphony Digital liefert kein völlig neues Fahrzeug, sondern feilt an der Balance eines etablierten GT3-Anwärters. Sobald das Patch-Datum feststeht, muss der RX-Vision GT3 Evo auf dem Prüfstand beweisen, ob die Aero-Anpassungen auch messbare Rundenzeiten bringen.

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