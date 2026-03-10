McFarlane Toys leakt Fallout 3 Remastered: Die Anzeichen verdichten sich massiv

Der Hype um eine Rückkehr ins Ödland von Washington D.C. erreicht ein neues Level, nachdem nun konkrete Spielzeug-Listings das Unausweichliche andeuten – Fallout 3 Remastered. Wer braucht schon offizielle Presseberichte, wenn die Merchandising-Abteilung bereits die Vorbestellungen für die passende Actionfigur schaltet?

Ein Leak mit Ansage

Dass Bethesda und Xbox sich bisher in Schweigen hüllen, ist fast schon Tradition, aber die Beweislast durch McFarlane Toys wiegt schwer. In mehreren Händlershops sind Listings für eine „ELITE EDITION 7IN – FALLOUT 3 REMASTERED – #13 T-45B NUKA COLA“ aufgetaucht.

Wenn ein Schwergewicht wie McFarlane einen Namen so spezifisch inklusive des Zusatzes „Remastered“ nutzt, ist das in der Branche meistens kein Tippfehler, sondern ein Vorbote für die Marketing-Kampagne. Dass einige Shops bereits Vorbestellungen für Juli oder August andeuten, ohne überhaupt Bilder zu zeigen, spricht Bände über das Vertrauen der Händler in diese Informationen.

Warum das T-45B Power Armor Listing der entscheidende Hinweis ist

Die Erwähnung der T-45B Power Armor im Nuka-Cola-Design ist ein verdammt cleverer Schachzug, um die Nostalgie der Community zu triggern. McFarlane gilt unter Sammlern mittlerweile als „S-Tier Leaker“, weil deren Logistikketten oft Monate vor den Spiele-Ankündigungen in Bewegung geraten.

Nach dem gigantischen Erfolg der Fallout-Serie auf Prime Video und dem (wenn auch holprigen) Next-Gen-Update für Fallout 4 ist ein echtes Remaster von Fallout 3 der logische nächste Schritt. Wir reden hier nicht von einer einfachen Mod-Sammlung, sondern von der Chance, das Spielgefühl von 2008 mit moderner Stabilität und zeitgemäßer Optik zurückzuholen.

Die Indizienkette ist mittlerweile so dicht, dass eine offizielle Ankündigung eigentlich nur noch Formsache sein kann. Nach dem Erfolg des Oblivion Remasters wäre es fast fahrlässig von Bethesda, den dritten Teil nicht in neuem Glanz strahlen zu lassen.

Die Community lechzt nach einer stabilen Version von Fallout 3, die ohne stundenlanges Basteln an .ini-Dateien auf modernen Systemen läuft. Wenn der Release tatsächlich für den Spätsommer 2024 geplant ist, steht uns ein heißer Trip zurück in die Capital Wasteland bevor.

Würdet ihr für ein Fallout 3 Remastered mit moderner Grafik nochmal komplett neu anfangen, oder reicht euch das Original mit Mods heute noch aus?