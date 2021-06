Media Markt feiert Online-Wiedereröffnung – Rabatt auf Games, TVs, Filme & mehr

Nach dem Lockdown ist vor dem Lockdown, was Media Markt ab heute dazu nutzt, um ihren Onlineshop noch einmal in den Mittelpunkt zu rücken. Ab heute ist dort eine nette Rabattaktion am laufen.

So gibt es auf so ziemlich alle Produktgruppen einen Rabatt von bis zu 30 Prozent, sofern die Ware vorrätig ist. Das gilt auch für aktuelle Spiele, TVs, Soundbars, Sonos Produkte, eBikes, Wearables und vieles mehr.

Zum Beispiel bekommt man das aktuelle Ratchet & Clank: Rift Apart hier für 69 EUR, Resident Evil Village für 52 EUR oder Returnal für 60 EUR.

So funktioniert’s:

Gewünschtes Produkt im Online-Shop suchen

Produkt in den Warenkorb packen

Rabatt wird an der Kasse abgezogen

Die Aktion endet am 27. Juni 2021.