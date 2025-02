‘Meet our heroes’ – GTA-Mitschöpfer Dan Houser präsentiert das Absurdaverse

Bei Absurd Ventures bleibt Houser nicht allein. Mit an Bord sind Lazlow Jones, der bei Rockstar Games für kreative Audio- und Videoinhalte verantwortlich war, und Michael Unsworth, der als Autor an Red Dead Redemption, Max Payne 3 und anderen Hits mitwirkte. Gemeinsam wollen sie ein Universum schaffen, das sich auf erzählerische Tiefe und unkonventionelle Charaktere stützt.

In einer Ankündigung präsentiert Absurd Ventures eine schillernde Truppe von Charakteren. Vom klassischen GTA-Protagonisten über einen finsteren Ghul mit Kapuze bis hin zu einem Wikinger – Houser scheint erneut das Talent zu beweisen, unvergessliche Figuren zu erschaffen. „Machen Sie sich darauf gefasst, einige neue Arten von Helden kennenzulernen (und sie leiden zu sehen)“, heißt es in der Mitteilung.

What do you think?