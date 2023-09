Meet Your Maker Sektor 2: Shattered Peak erscheint am Dienstag

Während des Livestreams wurde auch ein Blick in die Zukunft von Meet Your Maker geworfen. Der kommende Expeditionsmodus, der Ende Oktober 2023 veröffentlicht wird, lässt die Spieler durch ein neues Kartensystem aufbrechen und rüstet sie mit spielverändernden Erweiterungen aus. Das kommende Update wird das Raid-Erlebnis neu definieren und mehr Kontrolle in die Hände der Community legen.

Behaviour Interactive wird am kommenden Dienstag das zweite große Update für Meet Your Maker Sektor 2 veröffentlichen. Dazu gehört unter anderem ein Überarbeiteste Raid-System.

What do you think?