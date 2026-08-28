Mega-Ansturm auf Netflix: 35 Prozent mehr Zuschauer wegen GTA 6

Rockstars exklusive Enthüllung sprengt die Streaming-Zahlen. Sensor-Tower-Analysen belegen einen Nutzer-Anstieg von 50 Prozent zur Premiere des Gameplay-Materials.

Der Deal zwischen Rockstar Games und Netflix wirkte im Vorfeld für viele Gamer wie der Versuch, schnell Kasse zu machen. Exklusives Gameplay hinter der Paywall einer Streaming-Plattform? Das sorgte für Frust in der Community. Die neuesten Zahlen von Sensor Tower zeichnen nun ein eindeutiges Bild des Abends: Der Plan ist voll aufgegangen.

Während der Enthüllung kletterte die mobile Nutzung in den USA schlagartig um 35 Prozent im Vergleich zur Vorstunde. Im Vergleich zu den vergangenen zwölf Donnerstagen tummelten sich zur Premiere sogar 50 Prozent mehr User in der App. Der Ansturm verzeichnete zeitweise ein Plus beim Web-Traffic von 125 Prozent – und brachte die Server des Streaming-Riesen kurzzeitig komplett zum Erliegen.

Wer gewinnt bei diesem Deal eigentlich wirklich?

Rund 100 Millionen US-Dollar soll Netflix für das Rechte-Paket hingeblättert haben. Eine gigantische Summe. Aber eben kein Fehlinvestment. Für den Streaming-Dienst bedeutet die Aktion ordentlich Neukunden und eine Positionierung als Unterhaltungs-Hub. Rockstar holt sich das Geld ab, bevor der Titel im Laden steht, und erreicht Zielgruppen abseits der klassischen Plattformen.

Das gezeigte Gameplay liefert ab. Über 600.000 Animationen, ein komplett neues Criminal-Profiling-System und detaillierte Aktivitäten wie Ausdauertraining setzen neue Standards. Trotzdem bleibt der Nachgeschmack bitter. Gameplay-Enthüllungen gehören frei zugänglich auf Plattformen wie YouTube. Wer kein Abo hatte, musste Stunden warten oder Spoiler fürchten.

Beide Konzerne haben aus finanzieller Sicht alles richtig gemacht. Das Spiel sieht unfassbar gut aus, der Hype ist absolut gerechtfertigt. Aber der Präzedenzfall steht: Künstliche Exklusivität bei Gameplay-Premieren könnte Schule machen.

Wie seht ihr diese Entwicklung: Ist euch die Plattform für ein Gameplay-Debüt völlig egal, solange das Material stimmt – oder befürchtet ihr, dass Exklusiv-Deals dieser Art bald zur Gewohnheit werden?