Mega Man: Dual Override – Die PS4 lebt auch 2027 weiter

Als Capcom Mega Man: Dual Override für 2027 ankündigt, ist eine Sache sofort klar: Die PlayStation 4 ist noch lange nicht tot, auch wenn Sony den Support ab 2026 schrittweise zurückfährt. Sieben Jahre nach dem PS5-Start bekommt Sonys alte Konsole weiterhin neue Spiele, und nicht irgendeines, sondern den nächsten Hauptteil einer der langlebigsten Serien der Branche.

Mega Man: Dual Override kommt auf fast alles

Capcom bringt Mega Man: Dual Override auf PS5, Xbox Series, Switch 2, PC – aber eben auch auf PS4, Xbox One und die original Switch. Das ist kein Zufall und keine Nostalgie. Es ist eine nüchterne Marktentscheidung. Die installierte Basis der alten Konsolen ist riesig, viele Spieler sind nie vollständig auf die neue Generation gewechselt. Capcom will Reichweite, keine Exklusivschlagzeilen.

Technisch passt das. Mega Man ist klassisches 2D-Action-Platforming mit moderner Präsentation, kein grafischer Benchmark. Für so ein Spiel braucht es keine SSD-Wunder oder Raytracing-Spielereien. Wenn die Performance sauber ist, leidet das Design nicht unter der Multiplattform-Strategie.

PS4-Spiele 2027 – ungewöhnlich, aber logisch

Dass 2027 noch neue PS4-Spiele erscheinen, wirkt auf dem Papier spät. In der Praxis ist es konsequent. Die PS5 verkauft sich gut, ja. Aber die PS4 steht weltweit weiterhin in Millionen Wohnzimmern. Für Publisher wie Capcom zählt nicht, wie alt eine Konsole ist, sondern wie viele aktive Nutzer sie noch hat.

Mega Man: Dual Override ist damit auch ein Signal an andere Entwickler. Nicht jedes Projekt muss die alte Generation abschneiden, um relevant zu wirken. Gerade Serien mit klarer Mechanik profitieren davon, wenn sie möglichst viele Spieler erreichen.

Interessant ist der angekündigte Boss-Design-Wettbewerb. Fans dürfen einen neuen Robot Master entwerfen, der es ins Spiel schafft. Solche Aktionen sind riskant, sie können albern wirken oder echten Mehrwert bringen. Entscheidend wird sein, wie stark Capcom kuratiert. Ein guter Mega-Man-Boss lebt von klarer Mechanik, nicht von Meme-Potenzial.

Ein Jubiläum ohne großes Tamtam

2027 feiert Mega Man sein 40-jähriges Bestehen. Statt Pathos liefert Capcom ein neues Spiel und punktuelle Aktionen wie Rabatte für Mega Man 11. Kein großes Jubiläumsversprechen, sondern solides Handwerk. Das passt zur Serie.

Mega Man: Dual Override ist kein technischer Umbruch, aber ein ehrliches Spiel für eine breite Zielgruppe. Dass es auch auf PS4 erscheint, ist kein Rückschritt, sondern eine realistische Einschätzung des Marktes. Wenn Capcom Gameplay und Leveldesign sauber abliefert, ist die Plattform zweitrangig. Mega Man war nie Show, sondern Substanz, und genau daran wird sich auch dieser Teil messen lassen.