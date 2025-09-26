Mega Man rast in Sonic Racing: CrossWorlds – Rush Roadster und neue Season-Pass-Pläne

Sonic Racing: CrossWorlds bekommt Verstärkung aus der Mega-Man-Reihe. Im Rahmen der Tokyo Game Show enthüllte SEGA das neueste DLC-Paket: Mega Man ist ab sofort spielbar, gemeinsam mit Proto Man und Rush, der sich als Rush Roadster direkt ins Rennen stürzt. Fans der klassischen Action-Plattformspiele dürfen sich zudem auf eine neue, von Mega Man inspirierte Strecke freuen.

Neue Charaktere und Fahrzeuge

Der Trailer zeigt dem ikonischen Blauen Helden nicht nur als fahrbare Figuren, sondern auch mit dem gewohnt charmanten Kart-Design. Rush, Mega Mans treuer Roboterbegleiter, wurde als neues Fahrzeug vorgestellt und verspricht zusätzliche Spieltiefe für erfahrene Fahrer. Wer sich den Season Pass gesichert hat, kann Mega Man und Proto Man schon bald auf Xbox, PlayStation, Switch oder PC ins Rennen schicken.

Neben den bezahlten Charakteren kündigte SEGA auch die Roadmap für kostenlose Inhalte an: Hatsune Miku ist bereits verfügbar, während Joker aus Persona 5 und Ichiban Kasuga aus Like a Dragon in speziellen Event-Festivals folgen werden. Q1 2026 bringt weitere drei bislang unbekannte kostenlose Charaktere, während Pac-Man und die Geister als kostenpflichtige Erweiterung erhältlich sind. Q2 2026 liefert schließlich Mega Man und Proto Man, diesmal flankiert von vier kostenlosen Charakteren.

Season Pass, Events und Content-Strategie

Jeder neue Charakter, kostenlos oder bezahlt, wird von passenden Fahrzeugen, Emotes und Sounds begleitet. Bezahlt man für die Premium-DLCs, gibt es zusätzlich jeweils eine neue Strecke. SEGA setzt damit auf eine ausgewogene Mischung aus Free-Content für bestehende Spieler und lukrativen Erweiterungen für Fans, die den Season Pass voll ausnutzen möchten.

Für die Community bedeutet das: Wer jetzt einsteigt oder bereits Season-Pass-Inhaber ist, kann seine Sammlung stetig erweitern und sich auf regelmäßige Events einstellen. Gerade die geplanten limitierten Festivals versprechen, den Multiplayer-Modus länger interessant zu halten.

Sonic Racing: CrossWorlds profitiert spürbar von den neuen Charakteren. Mega Man bringt nicht nur Nostalgie, sondern auch strategische Vielfalt ins Rennen. Besonders der Rush Roadster dürfte Fans überraschen, da er klassische Mechaniken des Mega-Man-Universums in die Kart-Rennen überträgt. Ob SEGA die Balance zwischen kostenlosen und kostenpflichtigen Inhalten hält, bleibt spannend. Für Spieler lohnt sich ein Blick auf die Roadmap, um keinen Event oder Charakter zu verpassen.