Mega-Patch für Dragon’s Dogma 2 verschoben – aber das Warten lohnt sich

Capcom verschiebt den riesigen System-Patch für „Dragon’s Dogma 2“ knapp auf Anfang September. Die vielen spielerischen Neuerungen machen die kurze Wartezeit aber sofort vergessen.

Das Update für „Dragon’s Dogma 2“ erscheint nicht mehr wie geplant Ende August. Capcom verlegt den Release ganz knapp auf den 1. oder 2. September, abhängig von der jeweiligen Zeitzone. Ein paar Tage Verzögerung nerven kurz. Ist aber völlig egal.

Denn was Capcom hier liefert, greift tief in die Spielmechanik ein. Allen voran stehen zwei zusätzliche Skill-Slots auf dem Programm. Bisher war man auf genau vier aktive Fähigkeiten beschränkt. Das fühlte sich im Getümmel oft wie ein zu enges Korsett an. Man musste sich durchgehend entscheiden und wertvolle Utility-Skills für puren Schaden opfern. Mit sechs Slots wandelt sich das komplette Kampfsystem. Mehr Varianz. Mehr Dynamik. Endlich echter Freiraum für Experimente.

Hail Arisen! Title Update 3.2 for Dragon’s Dogma 2, originally scheduled to launch at the end of August, will now go live on September 1, 5:30pm PT / September 2, 1:30am BST.



Thank you for your patience as we prepare for the update's release.



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Die Entwickler schrauben zeitgleich massiv am Balancing sämtlicher Klassen. Passt perfekt zur Skill-Erweiterung. Auch die KI bekommt eine spürbare Überholung verpasst. Sowohl deine eigenen Vasallen als auch die Feinde in der Open World agieren künftig deutlich smarter. Wenn die Begleiter Angriffe besser koordinieren und Gegner intelligenter flankieren, gewinnt jeder einzelne Schlagabtausch an Tiefe.

Mehr Speicherstände und UI-Overhaul

Dazu kommen handfeste Komfort-Features, auf die viele von uns seit dem Release gewartet haben. Die Anzahl der verfügbaren Speicherstände wird aufgerüstet. Das Interface bekommt in etlichen Menüs einen frischen Anstrich. Für die Konsolenfraktion schiebt Capcom zudem neue Grafikoptionen nach. Die Patch-Notes fallen dementsprechend gigantisch aus.

Das Timing ist kein Zufall. Das Entwicklerteam poliert das Grundspiel gezielt auf Hochglanz, bevor am 9. Oktober die Dark Arisen-Erweiterung ansteht. Der Patch legt das Fundament, damit das Add-on überhaupt sein volles Potenzial entfalten kann.

Die minimale Verschiebung tut niemandem weh. Capcom geht genau die Kritikpunkte an, die das Gameplay seit dem Start gebremst haben. Zwei zusätzliche Skills und klügere Vasallen verändern das Spielgefühl grundlegend. Das ist kein müder Fix, sondern eine echte Aufwertung.

Welche zwei Skills wandern bei eurer Lieblingsklasse ab September sofort zusätzlich in die Leiste?