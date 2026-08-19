Mehr Platz für Mod-Listen: Das bringt das neue Fallout 4 Update

Bethesda dreht an den richtigen Stellschrauben für Modder und schraubt das BA2-Archiv-Limit in „Fallout 4“ auf satte 1024 hoch. Ein feines Performance-Update, das Abstürze minimiert und Konsoleros spürbar mehr Freiraum gibt.

Das BA2-Archiv-Limit in „Fallout 4“ steigt mit dem neuen Update vom 18. August auf schlagartig 1024 Archive. Vorher war bei 256 Schluss. Ein echter Segen für alle, die das Ödland bis zum Rand mit Mods vollpacken. Wer exzessiv gemoddet hat, rannte früher zwingend in Abstürze beim Spielstart. Damit ist jetzt Ruhe.

Freie Bahn für Modder und Konsolen

Der Move richtet sich voll an die Community. Neben der Anhebung der Archiv-Grenze hebt Bethesda das Upload-Limit für Creations auf der Xbox auf satte 2 GB an. Auf der PlayStation hält der Support für gepackte Archive über das Creation Kit endlich Einzug.

Archive werden nun auf PlayStation unterstützt. Neue Dateiformate (.nif, .dds, .bink, .cdx, .csg, .wav und .fuz (mit eingebetteter .wav-Datei)) für PlayStation-Kreationen.

Bink-Dateien können jetzt über einen Browser für zusätzliche Dateien zu Creation-Uploads hinzugefügt werden.

Unterstützung für den Lokalisierungsexport hinzugefügt.

Kreationen mit einer Größe von bis zu 2 GB können jetzt für die Xbox hochgeladen werden.

Die Funktion „Suchen und Ersetzen“ wurde an Starfield angepasst und um die Schaltflächen „Form im Objektfenster auswählen“ und „Form-Editor öffnen“ erweitert.

Bethesda richtet die Werkzeuge am Standard von „Starfield“ aus. Gut so. Mod-Erstellung wird damit konsistenter.

Kleine Fixes, große Wirkung

Unter der Haube fliegen störende Bugs raus. Steam-Deck-Spieler kennen das Problem: Öffnete man die virtuelle Tastatur, schmierete das Spiel ab. Gefixt. Auch nervige Crashes durch fehlerhaftes Audio-Streaming sowie Verbindungsabbrüche im Microsoft Store gehören der Vergangenheit an.

Das sind unscheinbare Zeilen in den Patch Notes. Sie entscheiden aber darüber, ob eine Session nach zwei Stunden flüssig läuft oder im Frust endet.

Ein grundsolides Update ohne Marketinggedöns. Bethesda liefert genau das, was die Modding-Community nach den Chaos-Patches der Vergangenheit braucht: Stabilität und höhere Limits. Kein weltbewegendes Content-Paket, aber ein extrem starkes Fundament für die nächsten Jahre im Ödland.

Welche Mod-Sammlung sprengt bei euch bisher die Limits – und seid ihr schon mal wegen der 256er-Grenze abgestürzt?