Mehr Werbung, weniger Geduld: Mikrotransaktionen in Call of Duty erreichen neue Dimension

Mit dem Start von Season 4 in „Call of Duty: Black Ops 6“ hat Activision eine neue Werbefläche eingeführt – und zwar direkt im Herzstück des Spiels: dem Menü zur Klassenerstellung. Wer dort seine Waffen anpassen oder neue Builds zusammenstellen möchte, stößt nun gelegentlich auf prominent platzierte Anzeigen für kostenpflichtige Inhalte. Laut Berichten aus der Community erscheinen diese zwischen den Auswahloptionen, ohne dass man sie direkt ausblenden oder deaktivieren kann.

Dabei war der Zugang zum Ingame-Shop ohnehin nie kompliziert. Schon seit mehreren Titeln ist der Store über verschiedene Menüs direkt erreichbar. Die nun integrierten Werbeeinblendungen setzen jedoch eine neue Schwelle, denn sie werden nicht aktiv aufgerufen, sondern zwischengeschaltet – ohne Vorwarnung. Besonders problematisch: Die Bundles, die dort beworben werden, können bis zu 30 US-Dollar kosten.

Community reagiert mit Frust

Die Reaktion in einschlägigen Foren wie Reddit fiel wenig überraschend negativ aus. Mehrere Nutzer äußerten ihren Ärger über die neue Werbepraxis – insbesondere angesichts des Vollpreises von 80 Euro für „Call of Duty: Black Ops 6“. „Ich war noch nie so schnell mit einem CoD fertig“, schreibt ein User. Ein anderer ergänzt: „Man kann nicht Leute um Geld anbetteln, ohne ein anständiges Spiel zu liefern.“

Dabei ist Werbung in Free-to-Play-Titeln wie „Call of Duty:Warzone“ seit Jahren üblich – im Vollpreissegment aber weiterhin umstritten. Für viele Spieler wirkt es deplatziert, wenn kostenpflichtige Inhalte so offensiv beworben werden – besonders in Menüs, die eigentlich dem Gameplay dienen sollen. Das allein ist nicht automatisch ein Problem, wirft in Kombination mit dem Preisniveau aber zusätzliche Fragen auf – vor allem in puncto Qualität und Aufwand.

Der Drang zu kostenpflichtigen Inhalten wird immer offensichtlicher

Kritik an der Monetarisierungspolitik

Langjährige Spieler beobachten schon länger eine Verschiebung in der Monetarisierungsstrategie der Reihe. Während frühere Titel wie „Modern Warfare 2“ oder „Black Ops 2“ kosmetische Inhalte noch überschaubar und halbwegs fair bepreisten, sind moderne Bundles meist komplexe Pakete mit Skins, Finishern, Charms und Blaupausen – zum Teil für ein Vielfaches früherer Preise.

Einige Community-Mitglieder machen dafür den Übergang zu individualisierbaren Charakteren in „Call of Duty: Ghosts“ verantwortlich. Seitdem sei der Fokus zunehmend auf kostenpflichtige Personalisierung gelegt worden – auf Kosten der Übersichtlichkeit und Nutzerfreundlichkeit – und insbesondere seitdem Microsoft hier ein Mitspracherecht hat.

Die Integration von Werbung in Menüs mag aus Sicht von Publishern wie Activision nachvollziehbar erscheinen, stößt jedoch bei der Spielerschaft auf wenig Verständnis – besonders in einem Vollpreisspiel. Die aktuelle Kritik zeigt: Die Geduld vieler Spieler mit dem Monetarisierungsmodell der Reihe ist spürbar am Limit. Ob diese Entwicklung langfristige Auswirkungen auf den Erfolg der Serie hat, bleibt abzuwarten. Fest steht: Der Ton in der Community wird rauer, und die Hemmschwelle für lautstarke Kritik sinkt.