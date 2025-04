Metal Eden: Ballern im Maschinenparadies – Jetzt Demo testen und $1.000 abstauben

Die Zukunft ist metallisch, brutal und verdammt schnell: Metal Eden, der neue Sci-Fi-Shooter der RUINER-Macher Reikon Games, hat seine Demo-Version veröffentlicht – und lädt euch gleich mal zur Speedrun-Schlacht um 1.000 Dollar ein. Wer braucht schon ein langes Wochenende, wenn man stattdessen Maschinengehirne durchlöchern und Rekorde brechen kann?

Ab sofort stehen die ersten beiden Missionen – Mission 0 und Mission 1 – völlig kostenlos und zeitlich unbegrenzt zum Download bereit. Ob auf Steam, PlayStation 5 oder Xbox Series X|S: Wer neugierig ist, wie sich kybernetische Kriegsführung im Jahr 2099 anfühlt, kann direkt loslegen. Und das Beste daran? Die Speedrun-Challenge beginnt jetzt – im wahrsten Sinne des Wortes.

Speedrun.com ruft zur digitalen Jagd

Gemeinsam mit Speedrun.com haben Deep Silver und Reikon Games die Metal Eden Demo Speedrun Challenge ausgerufen. Wer es schafft, die Demo am schnellsten durchzurosten – idealerweise ohne den Controller gegen die Wand zu werfen – hat die Chance auf einen Teil des 1.000-Dollar-Preispools. Ob Maus oder Pad – hier zählt nur eins: Tempo. Und wahrscheinlich auch ein wenig Wahnsinn.

Die Teilnahme ist einfach: Demo starten, Zeit jagen, Run hochladen. Wer braucht schon Balance-Patches, wenn man auf pure Reflexe setzen kann?

Cyberdystopie mit Stil und Knarre

Aber was steckt eigentlich hinter Metal Eden? In dieser düsteren Zukunft hat die Menschheit ihren Körper längst abgelegt – und lebt in kybernetischen Hüllen weiter. Die Grenze zwischen Mensch, Maschine und Wahnsinn ist fließend. Ihr übernehmt die Kontrolle über eine sogenannte Hyper-Unit und kämpft euch durch acht handgebaute Missionen, gespickt mit toxischer Schönheit, Laserkugeln und der Frage: Was bleibt vom Menschen übrig, wenn nur noch Bits und Bytes von ihm existieren?

Metal Eden kombiniert blitzschnelles Gameplay mit einem visuell einzigartigen Stil, irgendwo zwischen Blade Runner, DOOM und einem Hackertraum nach drei Red Bulls.

Wer schon jetzt Blut – oder Öl – geleckt hat, kann das Spiel auf Steam, im PlayStation Store oder auf Xbox zur Wunschliste hinzufügen. Updates, Release-Termine und weitere Überraschungen folgen garantiert. Und falls ihr noch nicht überzeugt seid: Die Demo ist nicht limitiert. Ihr könnt also so oft scheitern, wie ihr wollt. Willkommen in Eden.