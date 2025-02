Metal Eden: Erstes Gameplay entfesselt futuristische Action

Plaion und Reikon Games zeigen die ersten Gameplay-Szenen aus ihrer neuen IP Metal Eden, die im Rahmen des State of Play enthüllt wurde . Spieler übernehmen darin die Kontrolle über ASKA, eine hochentwickelte Hyper-Unit mit einer digitalisierten menschlichen Psyche. Inmitten der neongetränkten Megastruktur des Technoplaneten Moebius und seiner düsteren Unterwelt kämpft man um die Seelen einer verlorenen menschlichen Kolonie, gespeichert in kybernetischen COREs.

