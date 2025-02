Metal Eden für PS5 angekündigt – Ein Sci-Fi-Shooter voller Geheimnisse und Action

In Metal Eden übernehmt ihr die Kontrolle über ASKA, eine fortschrittliche Hypereinheit, die für den Kampf optimiert wurde. Ihre Mission: die Rettung der Kerne der Bürger, die in der riesigen Stadt gefangen sind. Doch Moebius ist längst nicht mehr die strahlende Hoffnung der Menschheit. Dunkle Machenschaften haben die Stadt in ein Kriegsgebiet verwandelt, in dem tödliche Maschinen und kybernetisch verbesserte Feinde lauern.

Die Zukunft ist düster, die Bedrohung allgegenwärtig: Mit Metal Eden erwartet PlayStation 5-Spieler ein rasanter Sci-Fi-FPS, der Action und Geheimnisse in einer dystopischen Welt vereint. Entwickelt von Reikon und Deep Silver , schickt euch das Spiel auf eine gefährliche Mission in die monolithische Stadt Moebius – einst ein hoffnungsvolles Utopia, nun ein Schauplatz kybernetischer Kriegsführung.

