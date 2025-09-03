Metal Eden im Review-Check: Zwischen Adrenalinrausch und Wiederholung

Metal Eden will mehr sein als ein weiterer schneller Shooter. Spieler übernehmen die Rolle von Aska, einer Hyper-Unit-Androidin mit digitalisiertem Bewusstsein, die den Technoplaneten Moebius erkundet. Das klingt nach typischem Sci-Fi-Pathos, bekommt aber durch die Begleitung des Raumschiffs Nexus und die Suche nach den Seelen einer verlorenen Kolonie einen eigenen Twist.

Der Launch-Trailer unterstreicht diese Mischung aus Neon-Ästhetik, kybernetischem Mythos und kompromisslosem Kampf, aber was sagen die Reviews?

Begeisterung trifft Ernüchterung

Die Reaktionen auf Metal Eden zeigen ein gemischtes Bild, von überschwänglich bis kritisch. DualShockers hebt besonders die Ausgewogenheit von Spielmechanik und künstlerischem Konzept hervor. Laut deren Review ist jedes Element für sich schon gut, aber die Kombination macht Metal Eden „brillant“. Die dynamischen Bewegungen und das intensive Kampfsystem erinnern an klassische Shooter-Vergnügen, ohne sich altbacken anzufühlen. Dazu kommt die gesellschaftliche Ebene: Die digitalisierte Menschheit wirft Fragen über Identität und Bewusstsein auf, die überraschend relevant wirken. Für sie ist das Spiel ein Paradebeispiel dafür, dass ambitionierte Projekte mit klarer Linie funktionieren können – 9/10 Punkte.

GameSpew zieht Parallelen zu Ghostrunner, DOOM und Metroid. Sie loben die Geschwindigkeit, das „Core-Ripping“-Kampfsystem und den Nervenkitzel in jeder Mission. Besonders die Verbindung aus Plattforming-Elementen und Shooter-Action sorgt dafür, dass kaum ein Moment Langeweile aufkommt. Für Fans von schnellen, adrenalingeladenen Spielen liefert Metal Eden laut GameSpew genau das richtige Tempo – 8/10 Punkte.

Critical Hits sieht das etwas kritischer. Hier fällt auf, dass die Level stark repetitiv wirken. Viele Begegnungen wiederholen sich bis zu 25 Mal pro Stage, und zwischen den Kämpfen gibt es wenig Variation. Das Ergebnis: Der anfängliche Eindruck eines vielversprechenden, energiegeladenen Spiels verflacht schnell und wirkt auf Dauer ermüdend. Wer also eher Abwechslung und strategische Tiefe sucht, könnte sich hier enttäuscht fühlen – 6,5/10 Punkte.

Aktuell liegt der Metascore bei 79, was insgesamt für ein solides Spielerlebnis spricht, jedoch die Diskrepanz zwischen den Lobeshymnen und der Kritik widerspiegelt.

Schnelle, aggressive Action

Metal Eden scheint das zu liefern, was viele Shooter-Fans seit Jahren fordern: aggressives Movement, gnadenlose Kämpfe und ein Setting, das mehr will als bloß Baller-Ästhetik. Gleichzeitig gibt es aber auch die Gefahr, dass sich das Gameplay zu schnell abnutzt. Wer Wert auf Atmosphäre und schnelle Gefechte legt, dürfte hier glücklich werden. Wer hingegen langfristige Abwechslung sucht, könnte sich schneller sattgesehen haben.

Am Ende bleibt die Frage: Ist Metal Eden ein unterschätztes Sci-Fi-Juwel oder eher ein kurzlebiger Adrenalinschub? Vielleicht entscheidet am Ende nicht die Wertung, sondern ob man Lust hat, für ein paar Abende in diese Maschinenwelt einzutauchen.