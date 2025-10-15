Metal Eden: Reikon Games bringt mit dem New Game Plus-Modus neue Härte ins Sci-Fi-Chaos

Mit Metal Eden hat Reikon Games – bekannt für das brutale Cyberpunk-Gemetzel Ruiner – einen weiteren Volltreffer für Fans intensiver Shooter gelandet. Der neue New Game Plus-Modus hebt das Spiel jetzt auf ein ganz neues Level. Wer die Hauptkampagne bereits hinter sich hat, kann sich erneut in die dystopischen Feuergefechte stürzen, diesmal aber mit allen freigeschalteten Fähigkeiten und Waffen aus dem ersten Durchgang.

Das klingt nach einem klaren Vorteil, doch der Schein trügt: NG+ führt eine zusätzliche Rüstungsskalierung ein, die selbst den Schwierigkeitsgrad „Brutal“ übertrifft. Gegner halten nicht nur mehr aus, sie verhalten sich auch aggressiver und koordinierter. Besonders die Elite-Einheiten wurden komplett überarbeitet – wer hier unvorbereitet reinläuft, wird schnell eines Besseren belehrt.

Überarbeitetes Gameplay und neuer Spielfluss

Der NG+-Modus ist mehr als nur ein künstlich erhöhter Schwierigkeitsgrad. Reikon Games hat Missionen und Gegnerplatzierungen neu balanciert, Pickup-Positionen verändert und sogar einige Kampfsequenzen überarbeitet. Tutorials, Zwischensequenzen und narrative Elemente wurden entfernt, um den Fokus auf das reine Gameplay zu legen, ideal für Spieler, die Metal Eden nicht wegen seiner Geschichte, sondern wegen des kompromisslosen Gameplays lieben.

Dadurch entsteht ein völlig anderer Spielfluss: schneller, intensiver, konzentrierter. Der Wiederspielwert steigt deutlich, weil sich jede Mission frischer und direkter anfühlt. Es ist, als würde man das Spiel unter neuen Bedingungen erst richtig verstehen.

Wer bisher gezögert hat, bekommt jetzt einen zusätzlichen Anreiz: Metal Eden ist für kurze Zeit mit 40 % Rabatt auf Steam und PlayStation erhältlich. Angesichts des erweiterten Inhalts und der hohen Qualität ist das ein lohnender Moment, um in Reikon Games’ neuestes Werk einzutauchen. Vielleicht ist NG+ ja der perfekte Test, um zu beweisen, wie gut man die dystopische Spielwelt wirklich beherrscht.

Findet ihr solche erweiterten Modi sinnvoll oder sollte der Fokus lieber auf neuen Inhalten liegen? Schreibt’s in die Kommentare!