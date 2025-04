Metal Eden verschoben: Reikon Games nimmt sich mehr Zeit für den Feinschliff

Wer sich den 6. Mai dick im Kalender markiert hatte, um endlich in das düstere Zukunftsszenario von Metal Eden einzutauchen, muss nun umplanen: Reikon Games hat den Release des Sci-Fi-Shooters auf den Sommer 2025 verschoben. Ein neues konkretes Datum gibt es noch nicht, doch die Gründe für die Verzögerung wirken nachvollziehbar – und sogar ermutigend.

Community-Feedback zeigt Wirkung

Nach der Veröffentlichung der Demo auf PC, PS5 und Xbox Series X/S hagelte es konstruktives Feedback aus der Community. Dieses hat Reikon Games laut eigenen Aussagen auf Steam sehr ernst genommen. In einem offiziellen Statement heißt es: „Nachdem wir das Feedback zur Demo ausgewertet haben, haben wir einige Bereiche erkannt, in denen wir uns verbessern können. Wir nehmen uns etwas mehr Zeit, um das Spiel zu verfeinern und sicherzustellen, dass es unser gewünschtes Spielerlebnis bietet. Euer Feedback hat einen großen Teil dazu beigetragen, und wir freuen uns darüber.“

Die Demo gewährt einen ersten Blick auf die Story und das Gameplay von Metal Eden, inklusive der beiden ersten Missionen. Spieler können dort bereits das innovative Waffen- und Fortschrittssystem testen und mit der Hypereinheit ASKA erste Gefechte gegen die mechanisierte Übermacht der Stadt MOEBIUS austragen. Ob die Demo in der Zwischenzeit aktualisiert wird, ist jedoch unklar – immerhin wird das Spiel parallel zur Veröffentlichung weiterentwickelt.

Sci-Fi-Action mit Tempo und Stil

Reikon Games verspricht mit Metal Eden nicht weniger als einen Adrenalinkick in Shooter-Form: rasante Bewegungen, brutale Feuergefechte und ein stimmungsvolles Zukunftssetting, das an eine Mischung aus Ghost in the Shell und Ruiner erinnert – letzteres stammt ebenfalls aus dem Hause Reikon. ASKA selbst ist dabei nicht nur irgendeine Kampfmaschine, sondern eine tödliche Einheit mit Zugriff auf acht Waffenarten – darunter Pistole, Maschinenpistole und Schrotflinte. Der Fokus liegt klar auf flüssigem, schnellem Gunplay und einem intensiven Spielerlebnis, das durch das Feintuning nun weiter geschärft werden soll.

So enttäuschend Verschiebungen auch sein mögen – Metal Eden scheint das zusätzliche Polishing gut gebrauchen zu können. Wenn Reikon das Versprechen hält, könnte uns im Sommer ein echter Genre-Hit erwarten.