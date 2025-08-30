Metal Gear ist zurück, aber ohne Kojima nur ein Snake ohne Biss?

Man könnte fast meinen, Konami hat über Nacht beschlossen, wieder „cool“ sein zu wollen. Nach Jahren zwischen Pachinko-Automaten und Mobile-Gacha versucht der Publisher plötzlich, mit Metal Gear Solid Delta: Snake Eater die alte Fanliebe zu entstauben. Klingt nach einer Heldenreise, nur dass der Held diesmal nicht Hideo Kojima heißt, sondern ein frisch zusammengeschraubtes Team samt Outsourcing-Partner. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater ist dabei nur der erste Spatenstich – Konami signalisiert damit, dass die Serie langsam wieder aus der Versenkung geholt werden soll.



Von Pachinko zu PlayStation

Konami und Konsolen, das war nach 2015 ein kompliziertes Beziehungsdrama. Kojima weg, MGSV halbgar, Metal Gear Survive eine Lachnummer für die Geschichtsbücher. Danach schien es, als würde man die treue Fanbase gegen blinkende Spielautomaten eintauschen. Aber siehe da: 2025 verkauft uns Konami wieder große Visionen. In einem Bloomberg-Interview mit Jason Schreier spricht Producer Noriaki Okamura von „Liebe und Respekt“ fürs Erbe. Man könnte auch sagen: Das riecht nach dem altbekannten Rezept „Wir haben’s nicht vergessen, nur verdrängt“.

Dass das Comeback ausgerechnet ein Remake von Snake Eater ist, überrascht wenig. Fanliebling, Prequel, 20 Jahre alt, das schreit förmlich nach „sicheren Zahlen fürs nächste Quartal“. Und ja, Metal Gear Solid Delta: Snake Eater sieht schick aus, spielt sich modern und macht vieles richtig. Aber ist es mehr als Nostalgie im 4K-Gewand? Ohne Kojima fehlt die kreative Wildcard, die die Serie einst zum Chaosgenie machte. „Marketing-Zauberer“ würden hier von einer „neuen Ära“ reden. Klingt nett – riecht aber nach Buzzword-Bingo.

Die Kojima-Frage

Das größte Hindernis für neue Teile bleibt offensichtlich: Hideo Kojima. Der Mann ist nicht nur Schöpfer, sondern Mythos, Meme und wandelnde Rauchgranate in Personalunion. Er hat schon klargemacht, dass er das Remake nicht anfassen wird. Kann Konami also ohne ihn eine Zukunft für Metal Gear aufbauen? Vielleicht. Aber die Hardcore-Fans werden jedes neue Projekt mit der Frage vergleichen: „Ja, aber was hätte Kojima gemacht?“

Konami will also wieder im AAA-Spielplatz mitspielen. Schön. Snake lebt – zumindest digital – und die Kassen klingeln wohl bald wieder. Aber die eigentliche Mission lautet: Vertrauen zurückgewinnen. Ein Remake kann das Fundament sein, doch ohne echten kreativen Mut bleibt’s am Ende vielleicht nur bei Hochglanz-Retrospektive. Und Hand aufs Herz: Metal Gear ohne Kojima? Das ist wie James Bond ohne Martini – trinkbar, aber irgendwie nicht dasselbe.

Wie seht ihr das – reicht ein schickes Remake, um Metal Gear wiederzubeleben, oder fehlt ohne Kojima einfach der Biss? Diskutiert mit!