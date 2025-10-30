Metal Gear Solid Δ: Fox Hunt – Das Mini-MGO, das keiner wollte, aber Konami dringend braucht

Es gibt Dinge, die Fans nicht hören wollen, und dann gibt’s Fox Hunt. Der neue Multiplayer-Modus für Metal Gear Solid Δ: Snake Eater wurde im Juni groß angeteasert, löste wilde Spekulationen über ein Comeback von Metal Gear Online aus, und entpuppte sich dann als … na ja, als Versteckspiel.

Anstatt das legendäre Online-Erlebnis aus den PS3-Zeiten wiederzubeleben, bringt Konami ab sofort einen einzigen Modus: „Fox Hunt“. Kein Cross-Play, kein Klassensystem, keine komplexen Modi. Nur eine Art „Tarn dich und überlebe“-Variante, irgendwo zwischen dem alten Sneaking Mode und Prop Hunt aus Call of Duty. Klingt schräg? Ist es auch. Aber – und das ist das Bittere – es ist wohl genau das, was Konami im Moment kann.

Fox Hunt – Das Comeback, das keins ist

Denn machen wir uns nichts vor: Das alte Metal Gear Online 2 war Kult, MGO 3 dagegen ein Totalausfall. Der Support? Lachhaft. Das Studio dahinter, Kojima Productions LA, wurde kurz nach dem Release dichtgemacht. Seitdem hat Konami Japan keinen ernsthaften Online-Shooter mehr zustande gebracht. Und genau das merkt man jetzt: fehlende Erfahrung, fehlende Infrastruktur, fehlende Ambition.

Dass Fox Hunt ohne Cross-Play erscheint, ist in Zeiten von 2025 fast schon kurios. Es zeigt aber auch, wie klein die Brötchen sind, die Konami gerade backt. Das Unternehmen testet hier offensichtlich nur das Wasser, bevor es wieder ins Meer der Multiplayer-Spiele springt. Fox Hunt ist kein Statement, sondern ein Experiment, ein vorsichtiger Versuch, nach Jahren des Stillstands wieder online relevant zu werden.

Natürlich ist die Enttäuschung der Fans verständlich. Wer „Metal Gear Online“ hört, denkt an taktische Gefechte, legendäre Maps und CQC-Showdowns. Stattdessen gibt’s nun ein minimalistisches Stealth-Versteckspiel, das bestenfalls ein Proof-of-Concept darstellt. Doch vielleicht ist das gar nicht so dumm.

Warum Konami klein anfangen muss, um wieder groß zu werden

Konami weiß offenbar, dass ein kompletter MGO-Neustart in einer Katastrophe enden würde. Kein erfahrenes Live-Service-Team, keine stabile Netzwerkarchitektur, keine Routine in Anti-Cheat oder Balancing – das schreit nach technischem Desaster. Also startet man klein: ein Modus, begrenzter Release, kein Risiko.

Man kann das als Feigheit auslegen. Oder als gesunden Realismus. Denn wenn Fox Hunt funktioniert, könnte es der Grundstein für ein echtes Comeback sein, vielleicht sogar ein Metal Gear Online 4. Wenn nicht, verschwindet es einfach still in der Versenkung, so wie schon viele halbherzige Konami-Projekte zuvor.

Unterm Strich bleibt: Fox Hunt ist kein Geschenk an die Fans, sondern eine Machbarkeitsstudie. Ein Multiplayer-Testlauf, der zeigt, dass Konami wieder lernen muss, wie man online spielt, im wahrsten Sinne des Wortes. Enttäuschend? Vielleicht. Aber vielleicht auch der einzige Weg, damit Metal Gear eines Tages wieder dorthin zurückkehrt, wo es hingehört: an die Spitze des Stealth-Genres.

Metal Gear Solid Δ: Fox Hunt ist ab sofort verfügbar und auf jeden Fall einen Blick wert. Ob er sich gegen Battlefield 6 und Arc Raiders durchsetzen kann? Wir werden sehen.